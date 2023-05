Rockharz 2023: Tagestickets ab dem 10.05. erhältlich

Das Rockharz hat News für euch:

„Ab dem 10. Mai sind endlich die Tagestickets für unser diesjähriges 30-jähriges Festivaljubiläum erhältlich!

Nachdem unsere Festivaltickets mit Camping in diesem Jahr so früh wie noch nie ausverkauft gewesen waren, gehen nun die Tagestickets für unsere Festivaltage Donnerstag, Freitag und Samstag an den Start. Ab Dienstag, den 10.05.2023 sind die Tickets exklusiv über unseren Shop unter www.shop.rockharz.com als E-Tickets erhältlich. Die Tagestickets sind auf 500 Stück pro Tag limitiert, kosten 85 Euro pro Stück und berechtigen nicht zur Benutzung des Campingplatzes. Der Einlass erfolgt über einen separaten Eingang für Tagesgäste. Das Parken ist auf dem Tagesparkplatz möglich. In diesem Zusammenhang veröffentlichen wir auch, welche Band an welchem Tag bei uns spielt. Die genaue Running Order folgt wie immer etwas später. Für den Festival-Mittwoch sind keine Tagestickets erhältlich!“