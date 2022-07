ROCKHARZ 2022: es gibt diverse Neuerungen

Kommendes Wochenende ist es so weit, die Ersten werden schon übermorgen anreisen. Höchste Zeit für ein paar Infos vonseiten des Veranstalters. Doch lest selbst:

„Liebe ROCKHARZERinnen und ROCKHARZER!

Die Festivalwoche rückt näher und näher. Endlich! Wir sind bereit!

Nach zwei ausgefallenen Festivals freuen wir uns umso mehr, Euch wieder am Fuße der Teufelsmauer willkommen zu heißen!

Vorweg: es sind verrückte Zeiten! Die Parameter, um ein Festival zu veranstalten, haben sich zum Teil radikal verändert. Wer in diesem Jahr schon auf Festivals war, wird das ggf. bereits erlebt haben. Wir tun allerdings ALLES in unserer Macht Stehende dafür, Euch ein ROCKHARZ 2022 zu präsentieren, dass den vorangegangenen Editionen in nichts nachsteht und ein geiles Festivalerlebnis bei (endlich wieder) Metal, Beer & Best Friends garantiert!

Nachfolgend noch ein paar last-minute Infos zu Neuigkeiten und kleinen Veränderungen bei uns. Here we go:

Merchandise

Verkauf im Merch-Stand nach zwei Seiten:

Der Official-Merchandise bekommt in diesem Jahr einen neuen Standort. Dieser befindet sich am Rand des Infields in unmittelbarer Nähe zu den Einlassschleusen. Der Verkauf wird sowohl in Richtung Infield als auch in Richtung Festival-Vorplatz stattfinden. Wir hoffen, dass sich dadurch zum einen die Wartesituation noch ein wenig entspannt und zum anderen die Präsentation der Waren etwas vereinfacht. Gebt uns gerne danach ein Feedback, wie Euch die Neupositionierung gefallen hat.

Restposten mehrerer Jahre zum Sonderpreis:

In den vergangenen, festivalfreien Jahren haben sich in unserem Merchandise-Lager diverse Artikel angesammelt. Diese bieten wir nun auch in unserem Official-Merchandise-Stand zu reduzierten Preisen an. Schaut vorbei, ob etwas für Euch dabei ist! Beachtet dazu auch die Extra-Seite im Programmheft.

Camp-Info, Fundbüro, Duschkasse, Müllrücknahme & Luftbildausgabe

Ab diesem Jahr findet Ihr auf dem Festivalvorplatz einen zusätzlichen Infostand für den Campingbereich, die sogenannte Camp-Info. Dorthin könnt Ihr Euch sowohl bei allgemeinen Fragen wenden als auch Fundsachen abgeben oder danach fragen, Dusch- und WC-Marken erwerben oder auch das begehrte Luftbild des ROCKHARZ 2022 (ab Samstag, 17:00 Uhr) bei Abgabe Eures Müllsackes erhalten.

Bier-Selbstzapfstationen „Einfach Zapfen“

In diesem Jahr haben wir erstmals für die Getränkegebinde Pitcher (1,5l) und Maßkrug (1,0l) eine Selbstzapfstation eingerichtet. Das heißt, Ihr könnt, nachdem Ihr am Einfach Zapfen-Stand am Biergarten einen Pitcher oder Maßkrug erstanden habt, oder Euren 2022er-ROCKHARZ-Maßkrug oder Pitcher gegen einen sauberen eingetauscht habt, per Knopfdruck selbst an den Schnellzapfanlagen zapfen. Die Zapfanlagen sind geschwindigkeitsoptimiert. Euer Biernachschub erreicht Euch also mit Highspeed!

Neues Duschkonzept

Wir sind froh, einen neuen Dienstleister im Bereich Sanitärversorgung an unserer Seite zu wissen, der über weitreichende Erfahrungen auf Festivals verfügt. Wir haben daher unser Duschkonzept angepasst und die Anzahl der Duschköpfe um 20 % erhöhen können. Wir bieten sowohl Duschen in veränderter Containerform als auch Zeltduschen an. Selbstverständlich bietet auch dieses die notwendige Privatsphäre und sogar mehr überdachte Fläche für Umkleidemöglichkeiten.

Die Duschen findet Ihr an unveränderter Stelle auf dem Festivalvorplatz.

Mobilfunk-Abdeckung & Bezahlmöglichkeiten

Leider haben uns die Mobilfunkanbieter in diesem Jahr keine Zusage zur Verstärkung unseres Mobilfunknetzes vor Ort gegeben. Daher kann es zu Überlastungen der Netze kommen bzw. wird die Netzabdeckung voraussichtlich nicht so gut sein, wie bei den letzten beiden ROCKHARZ Festivals. Wir bitten Euch, dies in Eure Planungen einzubeziehen. Tipp, wenn man nicht durchkommt: die gute alte SMS.

Aufgrund dieser Tatsache haben wir auch unsere ursprünglichen Pläne verwerfen müssen, erstmals EC-Kartenzahlungen an den Getränkeständen anzubieten.

Allerdings stehen Euch wie gewohnt Geldautomaten auf dem Infield zur Verfügung, falls die Barschaft knapp werden sollte.

Rockharz-Teufelszeuch und neuer Schnapsstand!

Wir haben uns kurzerhand entschlossen, eine eigene Spirituosenmarke zu kreieren: das ROCKHARZ-Teufelszeuch. Hierbei handelt es sich um eine Spirituose auf Ginbasis, die mit Heidelbeeren versetzt ist. Daraus entstand ein leckerer Shot, der mit nur 18 % vol. Alkohol und feinsüßem Gin-Heidelbeer-Geschmack zu einer perfekten Partyspirituose geworden ist. Auch im Mixbereich tun sich in Verbindung mit Prosecco oder Red Bull neue Geschmackswelten auf. Verkosten könnt Ihr das neue Gesöff an unserem nun selbst betriebenen Schnapsstand zusammen mit weiteren hochprozentigen Leckereien und der üblichen Schnapsstand-Partystimmung!

Einweisung auf dem Campingplatz

Nicht mehr GANZ neu, aber immer einer Erklärung wert!

Die Umsetzung der etwas strikteren Einweisung auf dem Campingplatz bei der Anreise werden wir in diesem Jahr fortsetzen.

Das ROCKHARZ ist ausverkauft. Um zu vermeiden, dass sehr früh Anreisende sich in allzu üppiger „Landnahme“ üben, werden wir hier nun wieder ein ordnendes Händchen anlegen.

Wir bitten wieder darum, den Anweisungen der Einweiser im Sinne eines friedlichen Zusammenlebens aller Metal-Volksgruppen Folge zu leisten und möglichst darauf zu verzichten, unnötig große Areale blockieren zu wollen.

Unsere Tipps dazu (auch für die Folgejahre):

1. Trefft Euch in Eurer Gruppe möglichst VOR der Anreise auf das Campinggelände in einem der umliegenden Orte und reist GEMEINSAM an. Dann ist es auch kein Problem, dass Ihr alle zusammen abgecampt werdet.

2. Sollte ein Teil Eurer Gruppe erst an einem der kommenden Tage anreisen können, sprecht mit den Einweisern und klärt die Lage vor Ort.

3. Für die Zukunft: plant von vornherein eine gemeinsame Anreise oder, falls Ihr eine ausreichende Personenanzahl habt, reserviert Euch eine Fläche vorab.

Wir wissen, dass das Thema seine Kontroversen hat. Dennoch möchten wir im Sinne der Gleichbehandlung und auch der freien Zugänglichkeit bestimmter wichtiger Punkte und aller Wege auf dem Campingplatz so verfahren und hoffen auf Euer Verständnis. In den vergangenen Jahren waren häufig erhebliche Nachjustierungen nötig, um z.B. Rettungswegbreiten und Toilettenpunktzugänglichkeiten zu jeder Zeit zu gewährleisten.

Awareness

Bei „Metal, Beer & Best Friends“ ist kein Platz für Gewalt, Rassismus, Sexismus, Homophobie und Ähnliches!

Toleranz und Rücksichtnahme waren und sind für uns auf dem ROCKHARZ selbstverständlich, und Diskriminierung, in welcher Form auch immer, wird von uns nicht geduldet.

Solltet Ihr Euch dennoch in irgendeiner Form unwohl oder bedrängt fühlen, möchten wir für Euch da sein.

Unser Security-Team und die gesamte Festival-Crew wird Euch jederzeit weiterhelfen und auf Eure Anliegen eingehen. Ihr werdet ernst genommen und im Bedarfsfall werden weitere Schritte eingeleitet.

Solltet Ihr Euch in einer Situation befinden, in der Ihr Hilfe benötigt, Ihr wollt dabei aber kein großes Aufsehen anderer Gäste erregen, sprecht unsere Crew folgendermaßen an:

„Euer Festivalbändchen sei Euch zu eng geworden und Ihr bittet darum, dieses zu entfernen.

Im Zweifel oder solltet Ihr nicht sprechen können oder es zu laut sein, reicht auch aus, dass Ihr vor den Augen der Crew versucht, Euch das Bändchen abzureißen.“

Alle Mitarbeitenden auf dem Gelände wissen dann, dass Ihr euch in einer besonderen Situation befindet, in der gehandelt werden muss, werden sich umgehend Eurer Bedürfnisse annehmen und Euch aus der Situation begleiten.“

