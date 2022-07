Stratovarius: finden mit der neuen Single „World On Fire“ drastische Worte

Das neue Album Survive von Stratovarius erscheint am 23. September 2022.

Mit World On Fire betreten Stratovarius die zweite Stufe auf dem Weg zur Veröffentlichung ihres neuen Albums Survive.

Timo Kotipelto über die Botschaft des Songs: „World On Fire ist ein kraftvoller Song mit einer wichtigen Botschaft. Unser Planet leidet. Und das liegt an uns. Wir zerstören unseren eigenen Heimatplaneten. Der Klimawandel findet statt, und wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um ihn zu verlangsamen. Wir müssen an unsere Kinder und die zukünftigen Generationen denken.“

Die Band taucht tiefer in aktuelle Weltprobleme ein und findet drastischere Worte und Bilder, passend zum überlebensgroßen Sound, für den Stratovarius so bekannt ist.

Survive, das fulminante Comeback einer der bahnbrechendsten Bands des Heavy Metal, ist voller Dynamik und Dramatik und bedient dabei eine breite Palette von Emotionen. Doch die Kernbotschaft, die dieses triumphale Unterfangen vermittelt, ist die des Kampfes, des Trotzes, der Hoffnung und des Sieges.

Stratovarius – die skandinavischen Könige des Power Metal und eine der weltweit bekanntesten Bands ihres Genres – haben es geschafft, sich als einer der Top-Namen in der Metal-Szene zu etablieren und seitdem Bands auf der ganzen Welt beeinflusst.

Mit Alben wie Fourth Dimension (1995), Episode (1996) und ihren epischen Projekten Elements, Pt. 1 (ein Höhepunkt ihres progressiven und symphonischen Power-Metal-Stils) und Elements, Pt. 2 – um nur einige der Meilensteine der Band zu nennen – feierte die finnische Band internationale Erfolge. Polaris markierte 2009 einen Neuanfang für die Band, da Gitarrist und Bandleader Timo Tolkki die Band verließ. Statt eines schwierigen Neuanfangs zeigte sich Stratovarius mit Polaris in Topform und perfekt in der Lage, Menschen auf der ganzen Welt zu fesseln: Das Album wurde ein grandioses Comeback und übertraf die Charts rund um den Globus. Seitdem sind Stratovarius weiter auf Erfolgskurs und inspirieren Fans und andere Bands, ob jung oder alt, auf der ganzen Welt.

