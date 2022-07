Metal Blade Records: 40-Jahres-Feiern gehen weiter mit dem Metal Blade Museum und drei Liveshows

„Wir freuen uns darauf, 40 Jahre Metal Blade mit drei Shows zu feiern. Zwei in Las Vegas und eine in New York! Weitere Details folgen in Kürze. Außerdem werden wir sehr bald das Metal Blade Museum für die Öffentlichkeit öffnen!“ Founder Brian Slagel

Metal Blade Records setzt sein 40-jähriges Jubiläum im Jahr 2022 mit einer Reihe von neuen Veranstaltungen und einer großartigen Ausstellung fort. Das unabhängige Label, das Metallica, Slayer, Armored Saint, Cannibal Corpse, Amon Amarth und Dutzende weiterer legendärer Heavy-Metal-Bands hervorgebracht hat, lädt Fans zu Live-Shows in Brooklyn, New York, und Las Vegas, Nevada, ein, wo sich das Metal Blade Museum befindet.

Die Technical-Death-Metaller Rivers Of Nihil headlinen die erste Metal Blade Records Show zum 40. Geburtstag am 6. August im berühmten St. Vitus in Brooklyn, mit einem DJ-Set von Revocations Dave Davidson.

Sacred Reich, ein integraler Bestandteil der Thrash-Bewegung, der immer noch Klassiker auf Metal Blade veröffentlicht, steht am 17. September im The Space in Las Vegas auf der Bühne. Eine Show zum 40-jährigen Bestehen von Metal Blade Records im Las Vegas House Of Blues am 5. Oktober wird einen großen Headliner präsentieren, der später im Sommer bekannt gegeben wird.

Bei jedem dieser Events, die die Geschichte des Labels feiern, verlost Metal Blade Beutestücke zum 40-jährigen Jubiläum. Fans können Shirts und andere Artikel zur Feier des Jubiläums erwerben, darunter auch die T-Shirts mit dem Thema „Jahrzehnt“, die zusammen mit den Metal Blade 40th Playlists eingeführt wurden und hier gesammelt werden: metalblade.com/40thanniversary

In Las Vegas befindet sich das Metal Blade Museum, eine speziell kuratierte Ausstellung mit zeitlosen Erinnerungsstücken und Artefakten aus der Geschichte des Labels, die von 1982 bis heute reicht. Schaut euch hier Teil 1 einer speziellen Videotour durch das Metal Blade Museum an:

Die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen von Metal Blade Records begannen Anfang des Jahres mit einer Reihe von Aktivitäten rund um das Label und die von ihm repräsentierte Community für extreme Musik. Anfang dieses Monats war Metal Blade Records der Hauptsponsor des Decibel Magazine’s Metal and Beer Fest in Philadelphia, das von einer der wichtigsten Death Metal-Bands der Geschichte, Metal Blades Cannibal Corpse, angeführt wurde.

Die 40. Jubiläumsausgabe der Metal Massacre Compilation, die alle Songs der originalen Erst- und Zweitpressung enthält, war mit 2000 Exemplaren auf klarem Vinyl über die Metallica-Website schnell ausverkauft. Eine auf 5000 Exemplare limitierte Variante in rubinrotem Vinyl ist erhältlich bei: metalblade.com/40thanniversary

Die 80er und 90er Shirts gibt es hier: indiemerch.com/metalbladerecords. Neue Shirts für die folgenden zwei Jahrzehnte werden im Laufe des Jahres angekündigt.

About Metal Blade Records:

Metal Blade wurde von seinem Besitzer Brian Slagel mit dem Ziel gegründet, großartige Bands zu finden und ihre Musik so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Seit 1982 hat Metal Blade eine Welle nach der anderen an kraftvoller, innovativer und oft genredefinierender Musik zu den immer hungrigen Metal-Massen gebracht. Dank dieses Ethos konnte Metal Blade einen beeindruckenden und vielfältigen Katalog aufbauen, den verschiedenen Stürmen trotzen, mit denen jedes unabhängige Label konfrontiert ist, und in einer Zeit rückläufiger Plattenverkäufe die erfolgreichsten Jahre seines Bestehens verzeichnen, während es nun sein viertes Jahrzehnt feiert.

Metal Blade Records brachte Metallica, Slayer, Armored Saint, Fates Warning, GWAR, Cannibal Corpse, Amon Amarth, Whitechapel, The Black Dahlia Murder, Cattle Decapitation und Dutzende weiterer Genre-Giganten auf den Markt und prägte die Kultur des Hard Rock, Metal und der extremen Musik über vier Jahrzehnte hinweg. Brian Slagel arbeitete als Angestellter in einem Plattenladen, als er 1982 Metal Blade gründete und dem jungen Lars Ulrich einen Platz auf seiner Metal Massacre-Compilation-Reihe reservierte. Metal Blade wuchs von bescheidenen Anfängen in Los Angeles zu einem internationalen Kraftwerk heran, das Millionen von Alben verkaufte und dabei seine Unabhängigkeit bewahrte. Im Jahr 2017 wurde das Label von Kerry King von Slayer in die Hall of Heavy Metal History aufgenommen. Slagel’s For The Sake Of Heaviness: The History Of Metal Blade Records erschien im selben Jahr.

https://www.facebook.com/metalbladerecords

https://www.instagram.com/metalbladerecords