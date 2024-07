Rockharz Festival 2025: in Rekordzeit von nur einer Woche ausverkauft

Die Festivaltickets für das Rockharz 2025 in Ballenstedt sind ausverkauft! Das melden die Veranstalter nach nur einer Woche Vorverkaufszeit. Das Festival 2024 war erst in der vergangenen Woche zu Ende gegangen.

Nicht nur, dass sich alle 25.000 Tickets innerhalb dieser Rekordzeit haben absetzen lassen. Es ist auch das erste Mal, dass dies komplett innerhalb der sogenannten Frühbucherphase – von normalerweise 14 Tagen – gelungen ist. Letztes Jahr hatte es noch knapp 6 Wochen gedauert, bis die Veranstalter melden konnten, dass es kein Ticketkontingent mehr gab.

Besonders ist noch zu erwähnen, dass laut Veranstalter 90% der Tickets an Festival-Stammkunden abgesetzt werden konnten. Die Organisatoren hatten eigens dieser Personengruppe einen einwöchigen exklusiven Zugang zu ihrem Online-Shop gewährt. Die Veranstalter von der Veruga GmbH zeigen sich überglücklich: „Das ist unfassbar! Dass uns unsere Gäste einen derartigen Vertrauensbeweis liefern, ehrt uns sehr!“

Das Rockharz Festival in Ballenstedt feierte im vergangenen Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Mit regelmäßig knapp 60 Bands an vier Festivaltagen und bis zu 25.000 Besuchern gehört es zu den drei größten Metalfestivals in Deutschland.

Für das kommende Jahr sind unter anderem bereits Powerwolf, Heaven Shall Burn, Versengold und Sodom bestätigt.

Rockharz online:

https://www.rockharz-festival.com/