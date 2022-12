Adrian Benegas: unterschreibt bei Reaper Entertainment

Ausnahmekomponist und Keyboarder Adrian Benegas aus Paraguay setzt zum Sprung an!

Musikalisch umfassen Adrian Benegas Kompositionen symphonische Metal-Musik mit einem modernen Touch und einer einzigartigen Klangatmosphäre, die er „Theatrical Power Metal“ nennt. Für die Umsetzung seiner Vision holt sich der Musiker die Crème de la Crème an Bord. Das Kernkonzept seiner Musik ist die Reise zur Selbsterkenntnis, zum Aufstieg der Seele und zur Freiheit des inneren Selbst. In seinen Liedern geht es um achtsame Texte mit epischen Geschichten und Landschaften, die sich an spirituell-esoterischen Gefilden orientieren.

Jetzt hat das Ausnahmetalent einen weltweiten Plattenvertrag mit Reaper Entertainment unterzeichnet.

Benegas erklärt:

„Ich fühle mich stolz und geehrt, bei Reaper Entertainment zu unterschreiben. Es ist ein Privileg! Ich habe den besten Ort gefunden, um meine Träume zu verwirklichen, nicht nur, weil es Menschen sind, denen die Musik wirklich am Herzen liegt, sondern auch, weil meine Musik nun von der renommierten Warner Music vertrieben wird.

Ich freue mich sehr auf alles, was kommen wird. Es kann keinen besseren Ort für The Revenant und für mein nächstes Album geben, das Anfang 2023 erscheinen wird.

Ich könnte Flori und Greg nicht dankbarer sein für das Vertrauen in meine Musik. Das Beste steht uns noch bevor!“

Das Debütalbum The Revenant wurde im November 2019 veröffentlicht und ist ab sofort im Online-Shop von Reaper Entertainment – http://www.reapermusic.de – erhältlich. Für dieses Album hat Adrian Benegas sein Dreamteam aus Musikern und nicht weniger als drei Sängern zusammengebracht, um seine Songs zum Leben zu erwecken, darunter Ralf Scheepers (Primal Fear – Gamma Ray), HerbieLanghans (Firewind, Avantasia), Henning Basse (Metallium, Mayan) und Zuberoa Aznarez (Diabulus in Musica, Tragul).

Adrian Benegas befindet sich derzeit in der Endphase seiner bisher ehrgeizigsten Produktion, seinem zweiten Soloalbum, an dem Ronnie Romero, Leadsänger von Ritchie Blackmore’s Rainbow, Michael Ehré, Schlagzeuger der internationalen Bands Primal Fear und Gamma Ray, Sascha Paeth, renommierter deutscher Produzent, der tunesische Bassist Anis Jouini von der Band Myrath und der niederländische Gitarrist Timo Somers, ex-Delain, mitwirken.

Das Album wird elf bisher unveröffentlichte Songs enthalten und wird der Nachfolger seines Debütalbums The Revenant sein.

Das kommende neue Studioalbum wird Anfang 2023 über Reaper Entertainment veröffentlicht werden.

Adrian Benegas online:

https://www.adrianbenegas.com/

https://www.facebook.com/adrianbenegasmusic