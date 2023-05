33RPM: veröffentlichen neue Single & Musikvideo „Euer Leben“

Etwas über ein Monat ist es nun her, dass 33RPM die Frage in den Raum geworfen haben „Ihr habt doch Lack gesoffen?“

Nun ist Single Nummer drei vom zukünftigen Album, welches im November 2023 kommt, erschienen. Manch einer mag sich nun sicher die Frage stellen: „Haben die etwa Lack gesoffen?“

Die neue Single nennt sich Euer Leben und beschäftigt sich mit dem Thema, wie kurz und vergänglich doch unser Leben auf Erden so ist. In gewisser Weise ist es sogar ein Stück weit die Fortsetzung von Lack Gesoffen – nur mit etwas „Back to future“ Spirit versehen. Eine positive Motivations-Hymne die an das Kind in uns allen appelliert: „Geht raus, seid anders echt und frei, denn das ist euer Leben und es zieht so schnell vorbei“

Der Song greift sehr ernste Gedanken auf aber verpackt sie in einer einzigartigen, positiven, liebevollen, subtil sarkastischen Art. Ohne ein einziges Mal böse zu sein, ohne oberlehrerhaft zu klingen, ohne Ratgeber sein zu wollen, wird jeder von uns eingeladen auf eine Reise in die eigene Kindheit und Jugend. Eine Zeit, in der die Jungs von 33RPM das erste Mal besoffen waren und Nirvana gehört haben. Damals war alles unbeschwert, da war vorne nach da, wo wir heute stehen. Die Vergangenheit ist nicht änderbar, die Zukunft sehr wohl.

Die Band sagt zur neuen Single:

„Ihr habt nur dieses eine Leben – es ist euer Leben und es geht so schnell vorbei!“

Wie häufig waren wir nicht schon mit dem unerwarteten und zu frühen Ableben von Freunden, Bekannten oder Familienmitgliedern konfrontiert?

Wie fahrlässig gehen wir zu gerne mit diesem wundervollen und kostbaren Leben um?

So vieles, was wichtig erscheint und es am Ende nicht ist. Das Glück findest du nicht im neuen Handy, dem Sportwagen oder dem Kredit für das neue Haus und schon gar nicht in sozialen Medien.

Vergessen wir nicht im Alltag zu gerne, worauf es im Leben wirklich ankommt? „Was braucht man eigentlich um ein glückliches und Erfülltes Leben zu haben, ohne es zu verleben?“

Familie, Freunde, Träume, Liebe? Hat das am Ende nicht mehr Bestand als all der Materieller und monetärer Irrsinn?

Für wen leben wir dieses Leben eigentlich? Für uns selbst oder für andere? Wie könnte man dieses begrenzte Leben auf Erden verbringen, Spuren hinterlassen, ohne am Ende das Gefühl zu bekommen, man habe es verlebt?

So viele Fragen die einen Menschen beschäftigen können. Die Antwort kann durchaus einfach sein – wenn man ehrlich zu sich selbst ist und sich an das Kind zurückerinnert, das man selber einmal war.

