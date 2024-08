Adrian Benegas: kündigt neue Single an

Am 02.10.2024 erscheint die neue Single Unstoppable von Adrian Benegas. Nach seinen Alben The Revenant und Arcanvm hat der Keyboarder nun eine neue kreative Richtung eingeschlagen. „Ich glaube, dies ist der richtige Zeitpunkt, um meinen eigenen, einzigartigen Klangpfad zu beschreiten“, erklärt Adrian und signalisiert damit eine leichte Abkehr von seinen früheren Werken.

Adrian Benegas über die neue Single: „Am 2. Oktober erscheint mit der Veröffentlichung von Unstoppable das letzte Kapitel von Diamonds In The Dark. Dies ist nicht einfach nur ein weiterer Track; es ist das sechste und letzte Stück einer Reise, die vor drei Jahren begann. Jede Note und jeder Text wurden sorgfältig verwoben, um die Essenz der EP zu verkörpern und sich auf natürliche Weise in ihre Erzählung einzufügen. Unstoppable ist eine Hymne der Widerstandskraft und der persönlichen Transformation. Dieses Lied feiert den unzerbrechlichen Geist, der nach jedem Kampf stärker hervorgeht, ein Zeugnis der Kraft, Widrigkeiten zu überwinden und durch alles hindurchzustrahlen. Für diejenigen, die diesen musikalischen Weg mit mir gegangen sind, ist Unstoppable die kraftvolle Zugabe, das entscheidende Bindeglied, das die Geschichte vervollständigt. Jetzt könnt ihr von seinem Beginn bis zu seinem triumphalen Finale in Diamonds In The Dark eintauchen und die volle Tiefe seiner Bedeutung neu entdecken.“

Nun stellt uns der Powermetaller schon mal das Artwork von Unstoppable vor.

Adrian Benegas selbst zeichnet sich verantortlich für die Entstehung der neuen Single Unstoppable. Neben dem Songwriting, Texten und der Produktion entwarf der Musiker auch das Artwork und formt somit das Gesamtkonzept des neuen Songs. Dieser Track spiegelt seine unverwechselbare Vision wider und vermittelt eine kraftvolle Botschaft persönlicher Transformation und Widerstandsfähigkeit. In Zusammenarbeit mit Adrian lieh der deutsche Sänger Andreas Ohnhaus dem Song seine Stimme und trug zum Co-Writing bei, wodurch er seiner kraftvollen Melodie dem Titel noch mehr Tiefe verlieh. Auch Gitarrist Eric Juris spielte eine Schlüsselrolle und sorgte für eindrucksvolle Gitarrenarrangements. Special Guest Emma Pogosova verstärkt die aufsteigende Energie des Tracks mit ihrem einzigartigen Gesang und macht diese Hymne zu einer dynamischen Mischung aus Talent und Emotion.

