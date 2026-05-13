Adrian Benegas: neuer Song und Video feat. Ronnie Romero

Der paraguayische Komponist und Musiker Adrian Benegas präsentiert seine neue Single Mil Lunas.

Mil Lunas ist die erste komplett auf Spanisch gesungene Single des paraguayischen Musikers Adrián Benegas, auf der der renommierte Sänger Ronnie Romero zu hören ist.

Die Veröffentlichung folgt auf den internationalen Erfolg seines jüngsten Albums Arcanum, das die physischen Amazon-Charts in Japan (#13) und Deutschland (#30) erreichte.

Mil Lunas stellt einen bedeutenden Meilenstein in Benegas’ Karriere dar, da es seine erste Single ist, die vollständig auf Spanisch gesungen wird. Der Track wurde von Benegas gemeinsam mit den Co-Produzenten Eric Juris und Sascha Paeth, einer bekannten Größe in der europäischen Metal-Szene, produziert. Die Aufnahmen fanden in Deutschland, Paraguay und Rumänien statt, während Paeth für das Mixing und Mastering zuständig war.

An dem Song sind Ronnie Romero (Gesang), Eric Juris (Gitarre), Carlos Oviedo (Bass) und Adrian Benegas (Keyboard) beteiligt, der auch die Musik und den Text komponiert hat.

Das Artwork der Single stammt von Bruno Bogarín Closs, bekannt für seine Arbeit an den paraguayischen Filmen 7 Boxes (7 cajas), The Gold Seekers (Los Buscadores) und Do Not Enter (No Entres), während die offiziellen Künstlerfotos für die Veröffentlichung von der Kunstfotografin Lourdes Franco Galli aufgenommen wurden.

Adrian Benegas über den Titel: „Mil Lunas ist nicht einfach nur ein Lied darüber, auf jemanden zu warten. Es spiegelt einen tieferen und subtileren Prozess wider: die Art und Weise, wie wir, ohne es zu merken, uns nach und nach selbst verlieren. Mit der Zeit verändern wir uns, passen uns an, bauen Abwehrmechanismen auf und lassen dabei manchmal sehr echte Teile dessen zurück, wer wir einmal waren: ehrlichere, offenere, authentischere Versionen von uns selbst.

Der Song entstand aus der Idee, nach Antworten im Äußeren gesucht zu haben, in einer anderen Person, in einer Erinnerung, in etwas, das nicht mehr da ist, während in Wirklichkeit das, was verloren ging, etwas Inneres war. Mil Lunas steht für den Lauf der Zeit und die Zyklen, die wir durchlaufen, während wir uns wandeln. Und vielleicht ist dieses Warten nicht auf jemand anderen, sondern auf den Moment, in dem es uns gelingt, den Weg zurück zu uns selbst zu finden. Es geht nicht darum, dass jemand oder etwas Äußeres dich vervollständigt.“

Über die Bedeutung des Stücks erklärt der Künstler: „Mil Lunas ist das Ergebnis eines sehr persönlichen Prozesses. Irgendwann habe ich versucht, mich wieder mit dem letzten Gefühl zu verbinden, an das ich mich aus meiner Kindheit erinnere – mit der Art und Weise, wie ich die Welt damals wahrgenommen habe. Diese Übung dauerte Monate, vielleicht sogar ein Jahr. Und jedes Mal, wenn es mir gelang, diesen Ort zu erreichen, fühlte es sich an, als würde ich durch eine Art Portal gehen – ein Moment, in dem ich wieder ganz ich selbst sein konnte, ohne Einschränkungen. Was ich dort fand, war ein Gefühl völliger Freiheit: die Möglichkeit, so zu sein, wie man ist, ohne Angst vor Entscheidungen, ohne übermäßiges Nachdenken, ohne dieses ständige Bedürfnis, sich selbst zu schützen. Das ist etwas, das viele Menschen unterschätzen, aber für mich ist es zutiefst kraftvoll. Mit der Zeit beginnt das zu verblassen, ohne dass man es merkt, Jahr für Jahr, Entscheidung für Entscheidung. Und der Song entspringt dieser Erfahrung, diesem Ort … dem Wunsch, den Weg zurück zu seinem wahren Wesen zu finden.“