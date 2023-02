Soul Grinder: veröffentlichen „Live In Wuppertal“

Die Norddeutschen Extrem Deather von Soul Grinder, deren aktuelles Album Anthems From The Abyss seit dem 11. November in den Läden steht, veröffentlichen mit Live In Wuppertal ein gut 30-minütiges Konzertvideo. Aufgenommen wurde das Set mit mehreren Kameras am 26. Dezember im Wuppertaler Underground. Die Videoproduktion wurde von Steffen Hustert umgesetzt, während sich Maté Balogh, wie schon auf dem Album, für die Sound und Audioproduktion verantwortlich zeigt. Live In Wuppertal enthält sieben Songs der letzten drei Veröffentlichungen der Band und ist ab sofort auf dem MDD YouTube-Kanal verfügbar.

Setlist:

1. Supreme Enemy

2. Soul’s Mirror

3. Spirit’s Asylum

4. The Sun And The Serpent

5. Night’s Bane

6. Mercyful Fate

7. Infernal Suffering

Live In Wuppertal:

https://www.facebook.com/soulgrindermetal/