Soul Grinder: veröffentlichen Videoclip zu „Spirit’s Asylum“

Am 11. November schicken sich die Norddeutschen Extreme Deather von Soul Grinder an, mit ihrem neuen Album eine Schneise der Verwüstung in Form ihres neuen Albums Anthems From The Abyss zu hinterlassen. Wer es nicht erwarten kann, bis die zehn Songs in Gänze vorliegen, bekommt ab sofort mit Spirit’s Asylum eine erste Kostprobe auf dem MDD YouTube-Kanal! Dabei ist der brandneue Videoclip nicht einfach nur irgendein Clip, sondern stellt inhaltlich ein Prequel zum im letzten Jahr veröffentlichten Night’s Bane [Nyktophobia] Video dar! Anthems From The Abyss erscheint als CD im JewelCase und als limitiertes DigiPak im Boxset. Eine Veröffentlichung auf Vinyl wird es zu einem späteren Zeitpunkt über KKR geben. Die finale Tracklist des Albums findet ihr weiter unten!

Anthems From The Abyss Tracklist:

01. Anthems From The Abyss

02. Insidious Resurrection

03. The Soul’s Mirror

04. Supreme Enemy

05. I Am The Silencer

06. Blood Harvest

07. From The Nether Realm

08. The Last Supper

09. Spirit’s Asylum

10. Warcurse

https://www.facebook.com/soulgrindermetal/