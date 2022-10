Rook Road: veröffentlichen “Sometimes”: Kino der großen Emotionen für Verliebte und solche, die es werden wollen

Die meisten von uns tragen mindestens den einen Song im Inneren, der uns überall und jederzeit in eine ganz besondere, intime Welt zu entführen vermag. Weite Wüstenlandschaften, dramatische Szenerien und mitreißende Emotionen werden lebendig, wenn die Welten von Klang und Imagination miteinander verschmelzen und dabei eine übermenschliche Energie in uns freisetzen. Von nur wenigen Stücken lässt sich behaupten, dass sie in ihren Hörer*innen tatsächlich den schweren Vorhang liften, der das Kopfkino verhüllt. Doch genau so einen Song hauen Rook Road nun mit ihrer neuen Single Sometimes raus.

Der Track liefert in feinster Rockballaden-Manier die bewegenden Impressionen von Hingabe, Liebe und Aufopferung – ohne Kitsch und Schnörkel, sondern mit einer gehörigen Portion Gefühl. “Sometimes ist eine Liebeserklärung und handelt von dem Willen, jeden Weg mit seinem Partner zu gehen, egal wie schwer er auch ist. Die Grundidee entstand im Oktober 2019 auf einem verstimmten Klavier.”

Die Geschichten, die Rook Road erzählen, gehen stets über ihre lyrischen Inhalte hinaus. Es sind Geschichten der Freundschaft, des Zusammenhalts und der Selbstverwirklichung, die tief in den persönlichen Erlebnissen der einzelnen Musiker verankert sind. Durch sie erfahren die Hörer*innen nicht nur große Momente und heimliche Pracht, wie sie einem jeden Leben innewohnen: Auch der Reiz des Kleinen und Stillen, der anrührenden Imperfektionen kommt nicht zu kurz. Und wenn dann die verstimmte Klaviersaite eine erste Note des großen Liebeslieds als Schwingung aussendet und so zum Bildnis für die Unvollkommenheit des Menschen und seiner Liebe wird, darf auch die mächtige Hammond-Orgel im fertigen Werk ausnahmsweise schweigen und bietet ihren Platz einem mit Hingabe gespielten Flügel an.

Sometimes ist bereits die dritte Singleauskopplung aus Rook Roads selbst betitelten Album, das am 11.11.2022 via SAOL veröffentlicht wird und bereits hier vorbestellt werden kann: https://orcd.co/rookroad1

Die vorherige Single Talk Too Much, ein Paradebeispiel für griffige Hooklines, ist ein wahrer Power-Rocker selbst für Rook Roads Standards: “Der Song handelt von Schwätzern, welche viel reden und aber nichts sagen, um das zu verschleiern, was ihnen ins Gesicht geschrieben steht: tiefste Ignoranz”. Talk Too Much ist die perfekte Symbiose aus Überdruckventil und Soundtrack für den Moment, wo das Ertragen dieser gewissen Art von Clown unvermeidbar wird. Beide Songs gesellen sich zur ersten Single Kinda Glow, einem etwas komplexeren und inhaltlich mehr als aktuellen Song, der Revolution thematisiert und dazu ermuntert, für sich selbst einzustehen und auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, anstatt anderen nur blind hinterherzulaufen. Die Band sendet damit eine Botschaft aus, die ihren Zuhörern etwas Echtes und Greifbares gibt.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: