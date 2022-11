Rook Road: komplettieren ihre Quadrilogie aus Videosingles mit “Paradox”

Rook Road präsentieren ihre vierte und letzte Videosingle auf dem Weg zum selbst betitelten Album. Vier Stücke wurden mit Bedacht ausgewählt, um einen Punkt herauszuarbeiten: Diversität ist der Joker im Kartenstapel des Rock ’n‘ Roll – und womöglich der wahre Grund dafür, dass nach so vielen Jahrzehnten die Saiten, Schlaginstrumente, Tasten und vierschrötigen Stimmen noch immer in Schweiß gipfeln. Heavy Rock ist heute genauso eine verlässliche Macht wie er es seit jeher war und wahrscheinlich für immer sein wird.

Vier Songs, vier Ecken eines Rechtecks, in dem das vereinigte Legat von ganzen Generationen enthalten ist. Die Schönheit der Komplexität; der vertonte Kinnhaken; die Breitwanddarbietung einer epischen Ballade über Liebe und Aufopferung; und nun Paradox – eine meisterhaft ausgeführte Zeremonie der Gegensätze im musikalischen Spektrum und zugleich, mit unheimlicher Hingabe und großem Stimmumfang gesungen, eine klare Ansage. Das geradlinige, kraftvolle Stück wird durch einen so simplen wie effektiven Basslauf angetrieben, der ein beinahe verträumtes Zusammenspiel von Gitarre und Orgel trägt. Es schwillt an und ab wie eine schwer atmende Lunge, ein pulsierendes Herz: Der hintergründig melancholische Abgesang pumpt seine Botschaft ins Ohr. “Paradox ist unser Lebewohl an die einfachen menschlichen Werte, die so großartig zu unseren individuellen Lebenswegen beitrugen”, erläutert die Band. “Ein Eindruck von dem Ziehen, das wir verspüren – so umgeben von all den Leuten, die jedem Trend hinterherlaufen im ewigen Circle Jerk der sozialen Medien, der sich immer mehr zur Riesenbubble aus Nonsens aufbläht. Diese Blase wird nicht einfach so zusammenfallen, sie spuckt Menschen wieder aus. Kaputt und halb verdaut stellen sie dann fest, dass die Trends sie gejagt haben, nicht andersrum.”

Das Grande Finale dieser Quadrilogie verlangt nahezu nach einem mächtigen Höhepunkt – und den liefert Paradox auf eindringliche Art und Weise ab: Einmal mehr steigt die mächtige Hammondorgel auf und gesellt sich zur solierenden Gitarre. Fans von Uriah Heep werden die Liebe teilen, die aus jeder einzelnen Note des resultierenden Hammond-Solos herausblutet.

Paradox ist die vierte und letzte Singleauskopplung aus Rook Roads selbst betiteltem Album, das am 11.11.2022 via SAOL veröffentlicht wird und bereits hier vorbestellt werden kann: https://orcd.co/rookroad1

Der Song reiht sich neben der dritten Single Sometimes ein, einem Stück, das in feinster Rockballaden-Manier die bewegenden Impressionen von Hingabe, Liebe und Aufopferung in Szene setzt – ohne Kitsch und Schnörkel, sondern mit einer gehörigen Portion Gefühl. Die zweite Single Talk Too Much, ein Paradebeispiel für griffige Hooklines, ist ein wahrer Power-Rocker selbst für Rook Roads Standards: “Der Song handelt von Schwätzern, welche viel reden und aber nichts sagen, um das zu verschleiern, was ihnen ins Gesicht geschrieben steht: tiefste Ignoranz.” Bei der ersten Single Kinda Glow handelte es sich um einen etwas komplexeren und inhaltlich mehr als aktuellen Song, der Revolution thematisiert und dazu ermuntert, für sich selbst einzustehen und auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, anstatt anderen nur blind hinterherzulaufen. Die Band sendet damit eine Botschaft aus, die ihren Zuhörern etwas Echtes und Greifbares gibt.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: