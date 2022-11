Frank Out! mit Special Guest Napoleon Murphy Brock am 31.10.2022 im Café Hahn Koblenz

Bands: Frank Out! (Special Guest Napoleon Murphy Brock)

Ort: Café Hahn, Neustr. 15, 56072 Koblenz (Güls)

Datum: 31.10.2022

Kosten: VVK 18,00 €, AK 20 €

Genre: Rock, Psychedelic Rock, Progressive Rock, Avantgarde, Jazz Rock

Besucher: ca. 350 Besucher

Veranstalter: Café Hahn

Link: https://www.cafehahn.de

Setliste Frank Out!:

Set 1

Stinkfoot I’m The Slime Catholic Girls Crew Slut Tush, Tush, Tush (Intro NMB) Advanced Romance Village Of The Sun Inca Roads Fifty-Fifty The Torture Never Stops

Set 2

A Pound From The Brown (feat. St. Etienne) Titties ‘n’ Beer Cheepnis Love Of My Life Oh No! Son Of Orange County More Trouble Every Day RDNZL Zomby Woof Lucille Has Messed My Mind Up Florentine Pogen Willie The Pimp Cosmik Debris San Ber’dino Yo‘ Mama

Gestern Deine Lakaien in Wiesbaden, heute Halloween-Party im Café Hahn in Koblenz (Güls). Da wartet nach der Corona-Durststrecke heute endlich wieder die richtige Halloween-Party mit Frank Out!

Wem Frank Out! nichts sagt, dem möchte ich nur Sheik Yerbouti nennen. Ja, das ist ein Zappa-Album, war aber auch eine der besten Zappa-Tributebands. Nun, Sheik Yerbouti gibt es ja schon eine Weile nicht mehr, auf die Hintergründe möchte ich jetzt nicht explizit eingehen. Bandgründer Thomas Jung lässt mit einigen ehemaligen Sheik Yerbouti Mitgliedern unter dem Namen Frank Out! das Zappa-Tributeprojekt weiterleben.

An Halloween 2022 kann man nach der Ankunft von Polly (Corona) nun endlich wieder die Tradition fortführen, hier im Café Hahn zum Tänzchen zu bitten. Am heutigen Abend ist mit Napoleon Murphy Brock sogar ein langjähriges ehemaliges Zappa Bandmitglied dabei. Auf den dürften sich natürlich viele Fans freuen, denn den konnte man vor Jahren hier schon mal erleben.

Wie immer ist es in Güls sehr schwierig, einen Parkplatz zu erhaschen. Nach mehrmaligem Umherfahren habe ich dann doch was gefunden und bin rechtzeitig in der sehr gut gefüllten Location. Während ich mein erstes Bierchen trinke, habe ich bereits einen Small Talk mit Bekannten, die ich schon ewig nicht gesehen habe. Die Fans, die die Musik des Meisters Zappa wertschätzen, sind doch in einem etwas anderen Altersdurchschnitt als auf den Konzerten, die ich sonst besuche.

Bereits vor der offiziellen Show sieht man Special Guest Napoleon Murphy Brock an den Tischen umherwandeln und sich mit den (seinen) Fans unterhalten. Ich muss nochmals auf den Altersdurchschnitt zurückkommen: Napoleon Murphy Brock ist 77 Jahre alt und wirkt überhaupt nicht gealtert.

Pünktlich um 20:00 Uhr kommt Keyboarder Thomas Jung auf die Bühne und stellt seine Mitstreiter vor, die da wären: Michael Fritsche (Gesang, Percussion), Jürgen Kochler (Bass), George Rademacher (Gitarre, Hintergrundgesang), Kai Rothfuchs (Gitarre, Hintergrundgesang) und Marco Steffen (Schlagzeug). Das Set beginnt mit dem Zappa Klassiker Stinkfoot. Die Musiker zeigen bereits, dass sie ihr Metier gut beherrschen. Ein Song nach dem anderen folgt, perfekt inszeniert. Die Jungs auf der Bühne haben mit ihrem zappaesken Humor totalen Spaß, aber auch die Fans vor der Bühne. Da frage ich doch gleich mal mit einem Zappa Albumtitel: Does Humor Belong In Music? Oh ja, diese Frage kann man ganz einfach beantworten …

Es begegnen uns die Catholic Girls und natürlich die Crew Slut, wer weiß, vielleicht ist sie eine der Catholic Girls. Dann Tush, Tush, Tush und Napoleon Murphy Brock kommt tänzelnd auf die Bühne.

Der hat dann mit Frank Out! eine Advanced Romance, besucht das Village Of The Sun und macht sich dann über Inca Roads aus dem Staub. Das ist einfach großartig, was hier abgeht. Das ist echt kaum zum Aushalten: Flies all green and buzzin, In this dungeon of despair, Prisoners grumbling, Piss they clothes, Scratch their matted hair… so beginnt der das erste Set abschließende Song The Torture Never Stops. Einfach nur genial, was hier bisher abgegangen ist.

In der Pause schwirren die Musiker im Publikum herum, man kann eine CD von ihnen kaufen. Auch Napoleon Murphy Brock ist unten unterwegs. Ich frage ihn, ob er mir ein paar mitgebrachte CD Booklets nach dem Gig signieren kann. „Sure, I will do it“ sagt er mir.

Nach dem Break geht es weiter mit A Pound From The Brown, bevor der Teufel (in Person von Kai Rothfuchs und maskiert) nur noch Titties And Beer anbieten möchte. Die Musiker unterschreiben allerdings den Vertrag mit dem Teufel nicht, sodass er anschließend in Cheepnis wieder abtaucht bzw. Kai Rothfuchs unmaskiert zurückkommt. Es folgt weiter großartiges zappaeskes Musiktheater. Sehr perfekt vorgetragen, darab hätte der Meister seine Freude gehabt. Napoleon Murphy Brock, mittlerweile in einer weißen Kochjacke (?), hat auf jeden Fall eine Menge Spaß mit seinen Mitstreitern und so könnte Frank Out! für ihn Love Of My Live werden. Aber zuvor gibt es noch More Trouble Every Day für ihn.

Begegnungen hat er noch mit dem Zomby Woof, Florentine Pogen und dem Zuhälter Willie (Willie The Pimp). Man, man – hier kann man sich kaum satthören und -sehen. Nach dem offiziellen Teil gibt es noch Zugaben und am Schluss heißt es noch mit Yo‘ Mama Abschied nehmen. Dem ist jetzt nicht mehr hinzuzufügen. Riesiger Applaus für die Musiker für diese rauschende Halloween-Party 2022 im Café Hahn. Es wird sich noch ein wenig ausgetauscht. Napoleon Murphy Brock muss noch für einige Selfies bereitstehen, was er allerdings gerne macht. Und natürlich signiert er mir die mitgebrachten Booklets mit dem Kommentar: „It‘s a leasure for me!“

Dem ist nichts mehr zuzufügen … Es war ein Vergnügen für uns auf dieser Halloween-Party mit Frank Out! und Napoleon Murphy Brock im Café Hahn!