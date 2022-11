Rock Im Park und Rock Am Ring 2023: erste große Line-Up-Welle bestätigt

Die ersten Acts für Rock Im Park und Rock Am Ring 2023 sind bestätigt. Darunter auch die exklusiven Deutschland-Shows von Die Toten Hosen als erste der drei großen Headliner. Außerdem dabei: der internationale Superstar Machine Gun Kelly, Rock-Acts wie Tenacious D, Pantera, Papa Roach und Evanescence, Deutschrap-Stars wie Apache 207, Badmómzjay und K.I.Z. sowie die neue Indie-Generation, vertreten durch Giant Rooks und Provinz. NOFX spielen zwei ihrer letzten Shows überhaupt auf den Bühnen von Park und Ring.

2023 erwarten Rock Im Park und Rock Am Ring wieder über 160.000 Musikfans zum ersten Highlight des Festivalsommers.

Der erste von den drei Headlinern auf der Utopia-Mainstage für 2023 ist eine der prägendsten Rockbands des Landes: Die Toten Hosen schicken die Live-Feierlichkeiten zu ihrem 40. Bandjubiläum exklusiv noch einmal in die Verlängerung und treten in Deutschland ausschließlich bei Rock Im Park und Rock Am Ring auf. Frontmann Campino dazu: „Es ist ja kein Geheimnis, dass die beiden Stätten des Zwillingsfestivals zu unseren absoluten Lieblingslocations gehören, wo wir zusammen mit den Leuten im Lauf der Jahre legendäre Schlachten geschlagen haben. Wir haben mit den Fans gerade einen fantastischen Sommer erleben können und freuen uns jetzt umso mehr, dass wir die Gelegenheit bekommen, nächstes Jahr auf geschichtsträchtigem Boden, allen, die noch eine weitere Runde mitfahren möchten genauso wie allen Neueinsteigern, nochmal das volle Programm an Tote Hosen-Wahnsinn servieren zu können. Macht euch bereit!“

Die zwei weiteren Headliner werden noch bekannt gegeben – es wird laut!

Unter den knapp 50 Namen der ersten Bandwelle befinden sich die relevantesten Künstler:innen der Gegenwart: Apache 207, der gerade in Sekundenschnelle die Zusatzshows seiner großen Arena-Tour ausverkauft hat. US-Superstar Machine Gun Kelly und UK-Hotshot Yungblud, die den Pop-Punk zuletzt wieder groß gemacht haben. Pioniere dieses Genres sind NOFX. Die Helden um Fat Mike haben dennoch beschlossen, ihre Live-Karriere zu beenden – die letzte Gelegenheit, ihre Bühnenshow bei Park und Ring noch mal erleben zu können. Turnstile haben mit Glow On eines der Gitarrenalben des letzten Jahres veröffentlicht. Mit Pantera ist eine der bedeutendsten Metalbands aller Zeiten am Start. Amy Lee mit Evanescence und Alissa White-Gluz mit Arch Enemy vereinen Melodie und harte Klänge, während K.I.Z. kein Problem haben, auch die treuesten Rocker:innen im Publikum auf ihre Seite zu ziehen. Humor bringen die Fanfavoriten Jack Black und Kyle Gass alias Tenacious D mit, deren Festivalshows immer wieder den Spagat zwischen Persiflage und Liebeserklärung an den Stadionrock hinbekommen. Die junge Generation der Indie-Szene ist mit den Senkechtstartern Giant Rooks und Provinz vertreten.

Auch im Deutsch-Rap setzt das Line-Up Akzente und hat mit Juju, Badmómzjay und Finch drei der erfolgreichsten Acts am Start. Für alle Rock-Fans gibt es ein Wiedersehen mit vielen (gar nicht) alten Bekannten: Papa Roach, Hollywood Undead, The Distillers, Ex-HIM-Frontmann Ville Valo alias VV, Hot Water Music, Architects, Three Days Grace und Fever 333.

Eine vollständige Liste der Bestätigungen in alphabetischer Reihenfolge gibt es hier: Apache 207, Arch Enemy, Architects, AViVA, Badmómzjay, Boy Bleach, BoySetsFire, Bury Tomorrow, Carpenter Brut, Charlotte Sands, Dead Sara, Die Toten Hosen, Employed To Serve, Evanescence, Fever 333, Finch, Giant Rooks, Hollywood Undead, Hot Water Music, Jinjer, Juju, K.I.Z, Lauren Sanderson, Machine Gun Kelly, Maggie Lindemann, Mantar, Mehnersmoos, Meshuggah, Motionless In White, NOFX, Nothing But Thieves, nothing,nowhere., Nova Twins, Pantera, Papa Roach, Provinz, Silverstein, Tenacious D, The Chats, The Distillers, The Menzingers, The Raven Age, Three Days Grace, Touché Amoré, Turnstile, VV, Yungblud and many more

Die 27. Ausgabe von Rock Im Park findet vom 2. – 4. Juni auf dem Nürnberger Zeppelinfeld statt.

Als Veranstalter möchten wir gemeinsam ein Bewusstsein für einen fairen auch nachhaltigen Umgang sowohl untereinander als auch mit der Natur schaffen. Dieses Ziel erreichen wir nur, wenn alle ihren Teil dazu beitragen.

Wir befürworten für die An- und Abreise zum Zeppelinfeld die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, mit denen man bequem direkt bis zum Festivalgelände gelangt. Für eine bundesweite Anreise bietet sich das geplante 49-Euro-Monatsticket an, das monatlich bundesweit in allen Nahverkehrszügen, Bussen, U-Bahnen und Straßenbahnen gelten soll. Green Camper aus der näheren Umgebung können mit ihrem Festivalticket kostenfrei die öffentlichen Verkehrsmittel des Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) nutzen. Für Parkrocker aus Nürnberg und dem Umland empfiehlt sich die umweltfreundliche Anreise mit dem Fahrrad. Wir stellen direkt am Festivalgelände ausreichend gesicherte Fahrradparkplätze zur Verfügung.

