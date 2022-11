Arrayan Path: kündigen das neue, 9. Album „Thus Always To Tyrants“ an

Die Epic Power Metal-Band Arrayan Path ist bereit, mit einer neuen Veröffentlichung zurückzukehren! Thus Always To Tyrants – so der Albumname – erscheint am 9. Dezember! Dies wird das 9. der zypriotischen Band sein und es wird über Pitch Black Records veröffentlicht!

Die 13 Songs des Albums – darunter zwei Bonustracks, die auf CD erhältlich sind – stechen in jeder Hinsicht durch ihre großartige Songwriting-Qualität hervor. Die immense Gesangsleistung von Nicholas Leptos, die raffinierte melodische Recherche, die Vielfalt an Riffs und Drumfills machen Thus Always To Tyrants zu einer der überzeugendsten Power-Metal-Veröffentlichungen dieses Jahres.

Thus Always To Tyrants ist auch das erste „echte“ Konzeptalbum der Band und die Tracklist folgt der Geschichte in chronologischer Reihenfolge. Die Geschichte handelt von König Evagoras, dem Herrscher des Königreichs Salamis auf Zypern. Frontmann Nicholas Leptos und die treibende Kraft der Band kommentieren:

“Wir haben uns entschieden, einen großen Moment in der Geschichte unseres Landes, Zypern, anzusprechen und die Geschichte von König Evagoras (einer der wichtigsten Persönlichkeiten der zyprischen Geschichte) zu erzählen. Er war der Herrscher des Königreichs Salamis (nicht zu verwechseln mit der Insel Salamis in Griechenland) und ein tapferer Krieger, Politiker und Bewunderer der hellenistischen Kultur der damaligen Zeit (Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. bis Anfang des 4. Jahrhunderts v. Chr.).

Die Chronik umfasst die Ursprünge der Geschichte, das Leben des Königs, seinen Tod, Kriege, Errungenschaften und eine kurze Zeit danach. Es wird Usurpatoren geben, es wird Perser geben, es wird Spartaner geben, Schlachten und Belagerungen, es wird Blut geben!“

Thus Always To Tyrants wurde in den Take Away Studios aufgenommen und von Slava Selin produziert. Gemischt und gemastert im Domination Studio in San Marino von Simone Mularoni. Das Artwork stammt von Giannis Nakos von Remedy Art Design.

Seht das Lyric-Video zum Track Of Royal Ancestry auf dem YouTube-Kanal des Labels an:

Arrayan Path sind:

Nicholas Leptos – Gesang

Socrates Leptos – Gitarre

Christoforos Gavriel – Gitarre

Miguel Trapezaris – Bass

Stefan Dittrich – Schlagzeug

