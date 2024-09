Triumpher: zweites Album „Spirit Invictus“ erscheint über No Remorse Records

Triumpher aus Griechenland haben einen weiteren Song aus ihrem zweiten Album Spirit Invictus veröffentlicht, das am 25. Oktober 2024 über No Remorse Records erscheinen wird.

Seht euch hier das Lyric-Video zum Titeltrack des Albums an:

Triumpher schlugen zu, solange das Eisen noch heiß war, und begannen bereits mit der Planung ihres zweiten Albums, als ihr hochgelobtes Debüt Storming the Walls im März 2023 veröffentlicht wurde. Triumpher brachten ihre Power auf die Bühnen und traten auf den Festivals Up The Hammers und Keep It True Rising auf, während sie die von Tom Gabriel gegründete Band Warriors Triumph Of Death und Primordial unterstützten. Spirit Invictus besteht aus acht Songs ungebändigten, wütenden und dramatischen Epic Metals, der der heutigen Szene seinen Stempel aufdrücken und in die Zukunft führen wird.

Spirit Invictus wurde von George Emmanuel im Pentagram Studio aufgenommen, gemischt und gemastert. Produziert von George Emmanuel und Triumpher. Cover-Gestaltung von Mars Triumph.

Spirit Invictus – Tracklist:

1. Overture To Elysian

2. Arrival Of The Avenger

3. Athena (1st Chapter)

4. Spirit Invictus

5. Alexander

6. Shores Of Marathon

7. Triumpher

8. Hall Of A Thousand Storms

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Vorbestellmöglichkeiten: https://www.noremorse.gr

Triumpher Besetzung:

Mars Triumph – Gesang

Christopher Tsakiropoulos – Gitarren

Mario Ñ Peters – Gitarren

Agis Tzoukopoulos – Schlagzeug

Stelios Zoumis – Bass

Triumpher online:

https://www.facebook.com/Triumpher.official/

https://www.instagram.com/triumpher.official/