Apep: veröffentlichten neuen Track „The Pillars Of Betrayal“ vom zweiten Album

Die deutschen Death Metaller Apep haben einen zweiten Track aus ihrem neuen Album Before Whom Evil Trembles veröffentlicht, das am 13. September 2024 über War Anthem Records auf CD, LP, MC und in digitalen Formaten erscheint.

Hört euch jetzt The Pillars Of Betrayal hier an:

Die 2016 gegründete Band Apep liefert technischen und dennoch unbestreitbar eingängigen Death Metal. Thematisch angelehnt an die ägyptische Mythologie und der Literatur von H. P. Lovecraft, überzeugt ihr zweites Album Before Whom Evil Trembles mit hämmernden Drums, schneidenden Gitarren und facettenreichem Gesang. Das Coverartwork stammt von dem renommierten italienischen Künstler Paolo Girardi und wurde von Christoph Brandes in den Iguana Studios gemischt und gemastert.

Ein Muss für Fans von Nile, Immolation und Vital Remains!

Before Whom Evil Trembles – Tracklist:

1. Enslaving The Putrefied Remnants Of The Deceased

2. The Pillars Of Betrayal

3. Tombs Of Eternity

4. Wanderers In The Waste

5. Before Whom Evil Trembles (Goddess Of Carnage)

6. The Breath Of Kheti

7. Swallowed By Silent Sands

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Vorbestellmöglichkeiten:

https://www.cudgel.de

https://war-anthem-records.bandcamp.com

https://apep.bandcamp.com

Record Release Show @ Zwickau / Club Seilerstrasse am 14. September mit Sinister & mehr: https://www.facebook.com/events/375890468841027

Apep – Besetzung:

C. Fleckeisen – Gesang

O. Pikowski – Gitarren

P. Kühn – Gitarren

M. Friedrich – Schlagzeug

Apep online:

https://www.facebook.com/ApepBand

https://www.instagram.com/apep_band