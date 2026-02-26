Rock Am Ring und Telekom: starten Partnerschaft – Livestream und starke Netzqualität

Rock Am Ring und die Telekom gehen erneut eine mehrjährige Partnerschaft ein. Vom 5. bis 7. Juni 2026 wird die Telekom das legendäre Festival nicht nur am Nürburgring, sondern auch digital erlebbar machen – mit einem offiziellen und exklusiven Livestream sowie einer leistungsstarken Netzversorgung vor Ort.

Das dreitägige Festival ist in Rekordzeit mit 90.000 Tickets ausverkauft – so früh wie nie zuvor. Während riesige Fanmassen am Nürburgring feiern, wird Rock Am Ring auch digital zu sehen sein: Denn die Telekom wird mit MagentaMusik im kostenlosen Livestream auf MagentaTV beide Mainstages erlebbar machen – für alle Fans zuhause und unterwegs. Zusätzlich bringt die Telekom weitere exklusive Inhalte über ihre digitalen Kanäle direkt zu den Fans. Mit attraktiven Live-Formaten, spannenden Interviews mit Künstler:innen und exklusiven Blicken hinter die Kulissen macht sie Rock Am Ring so für alle erlebbar.

Ferner sorgt die Telekom auf dem Festivalgelände für zusätzliche Mobilfunkkapazitäten. Durch temporäre Mobilfunkmasten wird sie die bestehende Versorgung gezielt verstärken, um auch bei hoher Netzauslastung stabile Verbindungen für die Fans vor Ort zu ermöglichen.

Die Partnerschaft ist zunächst bis einschließlich 2028 angelegt und knüpft an die erfolgreiche Zusammenarbeit aus den Jahren 2017 bis 2019 an.

„Rock Am Ring ist eine der stärksten Festivalmarken Europas. Mit der Telekom gewinnen wir einen Partner, der unsere Ambition teilt, das Erlebnis vor Ort mit digitaler Reichweite intelligent zu verbinden. So schaffen wir eine Plattform, die sowohl live am Nürburgring als auch im Stream höchste Qualität bietet.“, sagt Marc Seemann, Chief Talent & Partnership Officer bei PRK DreamHaus.

„Wir bringen das einzigartige Festivalgefühl von Rock Am Ring direkt zu den Menschen – live, intensiv und voller Emotionen“, erklärt Telekom TV-Chef Arnim Butzen. „Gemeinsam mit unserem Partner schaffen wir nicht nur unvergessliche Momente vor Ort, sondern verbinden Fans digital miteinander. Dieses besondere Erlebnis aus Live-Atmosphäre und digitaler Nähe gibt es so nur bei der Telekom.“

Nach dem restlos ausverkauften Jubiläumsjahr 2025 und einer Produktion, die neue Maßstäbe in LED- und Sounddesign gesetzt hat, führt Rock Am Ring seine Erfolgsgeschichte 2026 mit einem monumentalen Line-Up fort. Mit Linkin Park, Iron Maiden, Volbeat, Limp Bizkit, Papa Roach, Bad Omens, Electric Callboy, Sabaton, The Offspring und vielen mehr stehen absolute Schwergewichte der internationalen Rock- und Alternative-Szene auf der Bühne.

Weitere Informationen zu MagentaTV unter www.magentatv.de und Magenta Musik unter www.magentamusik.de.

Termine:

Rock Am Ring: 5.–7. Juni 2026, Nürburgring, Eifel

Camping-Tickets & Upgrades: www.rock-am-ring.com/tickets