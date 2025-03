Rock Am Ring 2025: ist ausverkauft

Vom 6. bis 8. Juni 2025 feiert Rock Am Ring 40-jähriges Bestehen mit 100 Acts und der größten Produktion der Ring-Geschichte

Die Strahlkraft von Rock Am Ring als Nukleus der deutschen Festivalkultur bleibt ungebrochen: Pünktlich zum vierzigsten Jubiläum meldet das legendäre deutsche Festival ausverkauft. Noch nie zuvor waren so früh 90.000 Tickets für das Mega-Event am Nürburgring vergriffen.

Seit Monaten war Rock Am Ring auf Rekordkurs, nun ist das wichtigste deutsche Festival ausverkauft. In einer hochdynamischen europäischen Festivallandschaft behauptet sich der Branchenprimus mit der Konzentration auf ein exklusives Programm und auf die Festival-Experience der Fans – die klassischen Rock Am Ring-Werte.

„Im Mittelpunkt aller Planung stehen bei uns Fans und Musik“ , sagt Matt Schwarz, Veranstalter von Rock Am Ring/Rock Im Park sowie CEO bei PRK DreamHaus und eventimpresents. So spielen 2025 Bring Me The Horizon, Slipknot und KoRn als Headliner bei Rock Am Ring und Rock Im Park, außerdem stehen unter anderem The Prodigy, K.I.Z, Kontra K, Rise Against, Sleep Token, Spiritbox, Beatsteaks und Idles für die enorme stilistische Breite der nunmehr ausverkauften Jubiläums-Edition.

Die Erfolgsmeldung kommt pünktlich zum vierzigsten Jubiläum des ikonischen Festivals. Am Pfingstwochenende 1985 sind zum ersten Mal Zehntausende Musikfans an den Nürburgring gepilgert, in einem anderen Jahrhundert, einer gänzlich anderen Festivallandschaft.

Seitdem hat Rock Am Ring Musikgeschichte geschrieben: Beyoncé war 2010 mit Jay-Z am Ring und tanzte zu den Hives, U2 feierten 1985 ihren endgültigen Deutschland-Durchbruch, Guns N‘ Roses gaben ebenso unvergessliche Konzerte wie David Bowie, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Alanis Morissette und unzählige andere. Stets war das Festival ein Spiegel des jeweils geltenden Pop-Zeitgeists. Bei Rock Am Ring wurden Entwicklungen antizipiert, große und kleine Karrieren angestoßen, längst gleicht ein Auftritt am Ring für die Artists einem Ritterschlag.

Nicht zuletzt sind es die vielen zwischenmenschlichen Geschichten, die die Faszination von Rock Am Ring als Leuchtturm der europäischen Festival-Kultur ausmachen. Bei Rock Am Ring begegnen sich alte und neue Freunde, verbringen Familien und Freundeskreise unbeschwerte Wochenenden. So gibt es in vierzig Jahren Rock Am Ring eine Konstante: Die Fans am Ring genießen in unvergleichbarer Weise die Kraft der Gemeinschaft, die euphorisierende Magie der Musik, das unersetzliche Gefühl mit Zehntausenden Menschen eins zu werden. „Geburtstag feiert man am besten mit seiner Familie“, sagt Matt Schwarz.

Die Jubiläums-Edition steht nun gleichermaßen für die Historie von Rock Am Ring wie für einen Aufbruch in die Zukunft. In Zeiten permanenten Wandels bleibt das genuine Festivalversprechen einer temporären Utopie am Ring bestehen und schafft jedes Jahr aufs Neue den Rahmen für ein geordnetes Chaos.

Symbolisch für diesen kontrollierten Eskapismus steht der neu designte Rock Am Ring-Gelände mit seinen neuen futuristischen Elementen, den erhabenen LED-Säulen und den größten Bühnen der Ring-Geschichte. „Wir bauen ein kleines Paralleluniversum mit zahlreichen liebevollen Details, in das die Fans beherzt eintauchen können“, so Jana Posth, Festival Director Rock Am Ring.

Die beste Festival-Experience für die Fans zu gewährleisten, bedeutet bei Rock Am Ring immer noch zuerst: Das denkbar beste Programm zu präsentieren. Rock Am Ring bleibt im Jubiläumsjahr ein Multigenre-Festival mit Schwerpunkt Gitarre und ist dabei 2025 so vielseitig wie nie: Geheimtipps, Publikumslieblinge und Major-Acts geben sich die Klinke in die Hand, das Programm spiegelt die ganze Vielfalt der aktuellen Musikszene.

Nicht nur deshalb empfiehlt es sich, in diesem Jahr möglichst früh auf das Festival-Gelände zu kommen: „Wir arbeiten aktuell noch an einigen Überraschungen“, sagt Matt Schwarz. „Könnte durchaus sein, dass wir Acts in einem Rahmen erleben, in dem man sie nie wieder erleben wird.“

Das ist die Magie von Rock Am Ring: Alles, wofür Festivalkultur steht, wird am Nürburgring 2025 aufs Neue mit Leben erfüllt, mit Konzerten bis tief in die Nacht, einem klaren Fokus auf Musik-Leidenschaft und Gemeinschaft.

Auch das Schwesterfestival Rock Im Park in Nürnberg steuert zum 30-jährigen Jubiläum mit großen Schritten ein diesjähriges „Sold Out“ an. Fans, die das Musik-Spektakel in Nürnberg in diesem Jahr miterleben wollen, sollten sich beeilen. 70.000 Tickets sind bereits vergriffen.

Termine:

Rock Am Ring: 6.–8. Juni 2025, Nürburgring, Eifel

Line-Up (A-Z):

Adam Angst • A Day To Remember • Airbourne • Amira Elfeky • AViVA • Beatsteaks • Biffy Clyro • Boston Manor • Bring Me The Horizon • Brutalismus 3000 • Bullet For My Valentine • Christin Nichols • Creeper • Dead Poet Society • Deafheaven • Defects • Deine Cousine • Destroy Boys • Die Nerven • Drangsal • Drug Church • Electric Callboy Dj Set • Evil Jared & Krogi • Falling In Reverse • Feine Sahne Fischfilet • Fit For An Autopsy • Fjørt • Fleshwater • Frank Turner & The Sleeping Souls • Frog Leap • Future Palace • Grade 2 • Heaven Shall Burn • Holy Wars • House Of Protection • I See Stars • Idles • Imminence • In Flames • Jerry Cantrell • Jinjer • K.I.Z • Kasalla (Nur Rock Am Ring) • Kittie • Kontra K • Korn • Kris Barras Band • Leftovers • Lølø • Lorna Shore • Massendefekt • Me First And The Gimme Gimmes • Mia Morgan • Millencolin • Myles Kennedy • Nasty • Northlane • Nothing More • Olli Schulz & Band • Pain Of Truth • Polaris • Poppy • Powerwolf • Rise Against • SDP • Seven Hours After Violet • SiM • Skillet • Sleep Token • Slipknot • Smash Into Pieces • Soft Play • Spiritbox • Spiritual Cramp • Static Dress • Still Talk • Stray From The Path • Superheaven • Survive Said The Prophet • Teen Mortgage • Terror • The Ghost Inside • The Prodigy • The Red Flags • The Warning • Thrown • Tocotronic • Touché Amoré • Trophy Eyes • Tulpe • Turbostaat • Unpeople • VOWWS • Weezer • Whitechapel • Zebrahead • Zetra • ZSK