Craving: feiern 20 Jahre Bandgeschichte am 24.10. und 25.10.2025 im Cadillac in Oldenburg

Am 24. und 25. Oktober 2025 lädt die Melodic-Death / Black-Metal-Band Craving zur ultimativen Jubiläums- und Release-Show im Cadillac in Oldenburg ein. Am Freitag heizen unsere Melodic-Death / Core-Freunde Ciametic die Bühne in Brand – technisch präzise, aggressiv und mit messerscharfen Riffs als perfekten Auftakt. Anschließend übernehmen die unangefochtene Bremer Death-Metal-Elite Soul Grinder mit gnadenlosen Blastbeats und tief gestimmten Riffs – und lassen dabei keinen Stein auf dem anderen. Zum krönenden Abschluss gibt’s ein20 Jahre Craving Set, vollgepackt mit Klassikern, Fan-Favoriten und überraschenden Highlights!

Am Samstag wird es noch intensiver: Die Oldenburger Death / Grind-Experten Bokor starten mit einem Knall und legen mit ultrabrutalen Riffs das Cadillac in Schutt und Asche. Danach entfacht Frostshock die unvergleichliche Energie des 2000er Melodic Black / Thrash Metals für eine Abrissparty der Extraklasse. Bevor Craving das Festival mit einer ganz besonderen Show abschließen, entführen euch die Progressive Death Metal Experten von Apallic in düstere, epische Klangwelten voller technischer Präzision und tiefgehenden Melodien. An diesem Abend präsentieren Craving zudem exklusiv ein neues Release – seid gespannt!

Ort: Cadillac, Oldenburg

Datum: 24.10. – 25.10.2025

Bands: Craving, Soul Grinder, Apallic, Frostshock, Cimaeric und Bokor

Tickets & Infos:

Reservix: https://cadillac.reservix.de/tickets-craving-20-years-anniversary-album-release-show-kombi-ticket-in-oldenburg-cadillac-am-24-10-2025/e2386259

Eventim-Light: https://www.eventim-light.com/de/a/65169914b4e22562c6acf937/e/67c70f8cd246670e387f732a

Dieses Festival ist ein einmaliges Ereignis –sichert euch jetzt eure Tickets, bevor sie vergriffen sind! Zwei Tage voller Metal, Nostalgie, neuer Songs und absoluter Abrissstimmung –20 Jahre Craving feiert man nur einmal.