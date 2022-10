Eranaës: engagieren sich mit Single „After The Rain“ (feat. Margarita Monet & Derek Sherinian) und dem empathischen Musikvideo für das Kindeswohl

Am 06.10.2022 erschien mit After The Rain die Debüt-Single des neuen Metal All-Star-Projekts Eranaës über Dr. Music Records. Der Schweizer Sänger Stephan Lipp (ex-Second Reign) hat Anfang des Jahres sein Soloprojekt gestartet, um mit hochkarätigen Gastmusikern, die jeweils ihren eigenen Charakter und Spielstil einbringen, einen außergewöhnlichen Klangkosmos zu schaffen. Für After The Rain hat sich der Musiker die Unterstützung von Edge Of Paradise Sängerin Margarita Monet sowie Tastenmagier Derek Sherinian (u. a. Dream Theater, Joe Bonamassa, Whitesnake) gesichert. Doch auch die übrige Besetzung mit Eluveitie-Schlagzeuger Alain Ackermann und Gitarrist Simon Burri (Rage Of Light, Vorax, Sinverse) kann sich sehen lassen. Produzent Mack Schildknecht (China, The Three Sum, Fueled By Grace) saß zudem nicht nur an den Reglern, sondern steuerte zusätzlich auch noch den Bass bei. Chris Beyerlein von Stem Masters (Schandmaul, Fiddler’s Green, Stahlmann) sorgte anschließend mit seinem tighten, aufgeräumten wie auch druckvollen, imposanten Sound für den Feinschliff beim Mastering. Mit der Single After The Rain (feat. Margarita Monet & Derek Sherinian) samt Musikvideo mit subtiler Optik haben Eranaës einen bemerkenswerten Mix aus Melodic und Progressive Metal erschaffen, der mit tiefgründigen Lyrics das ernste Thema Kindesmissbrauch in den Vordergrund rückt. Das Musikvideo lässt das Leiden der jungen Protagonisten erahnen, ohne die beiden Kinder im Videoclip moralisch angreifbar zu machen, und ist nicht nur inhaltlich, sondern auch visuell ergreifend inszeniert:

Auch das Single-Cover von After The Rain entspricht nicht den Standards, zeigt es doch ein Gemälde des Schweizer Künstlers Christophe Terraz, der das bedrückende Thema mit seiner ureigenen Bildsprache aufgreift. Das spezielle Zusammenspiel aller Akteure lässt diese Single trotz des ernsten Hintergrunds zu einem einzigartigen musikalischen Erlebnis werden. Dank seiner starken Eingängigkeit setzt sich der Song sofort in den Gehörgängen fest und hat die geballte Aufmerksamkeit von Fans und Medien mehr als verdient. Die Single ist samt einer zweiten Version, die nur von Stephan Lipp und seinen Schweizer Musikern eingespielt wurde, ab sofort bei allen wichtigen Online-Shops und Streaming-Diensten erhältlich.

Nach der Veröffentlichung dieser bemerkenswerten und doch thematisch beklemmenden Debüt-Single erscheint am 08.12.2022 mit After The Rain (Pianoversion) zunächst eine weitere sanftere, aber nicht weniger intensive Variante des Songs als Single, die auch eine zusätzliche Orchester-Fassung beinhaltet, gefolgt von weiterer Musik im kommenden Jahr. Einige Songs sind bereits geschrieben und warten nur noch darauf, aufgenommen zu werden. Lassen wir uns überraschen, wer bei den kommenden Songs mitwirken wird. Für den Moment erfreuen wir uns an der herausragenden musikalischen Qualität von After The Rain (feat. Margarita Monet & Derek Sherinian) und schenken dem allerersten Eranaës Kapitel die gebührende Beachtung.