Eranaës: setzten mit Piano-Version von „After The Rain“ (feat. Margarita Monet & Arsen Petrosyan) und Musikvideo ein weiteres Zeichen für Kindeswohl

Nach der Veröffentlichung der bemerkenswerten und doch thematisch beklemmenden Eranaës Debüt-Single After The Rain (feat. Margarita Monet & Derek Sherinian) erschien am 8. Dezember mit After The Rain (Piano-Version) eine sanftere, aber nicht weniger intensive Variante des Songs als Single, die auch eine Orchester-Fassung beinhaltet.

Neben der gefühlvollen Gesangsperformance von Edge Of Paradise-Sängerin Margarita Monet verleiht jetzt auch das außergewöhnliche Duduk-Spiel des bekannten armenischen Musikers Arsen Petrosyan (u. a. Steve Hackett, Omar Bashir, Ihab Darwish) dem Song neue melancholische Facetten. Dass es auf jeden Fall eine weitere Version geben sollte, war für Mastermind Stephan Lipp ebenso klar wie die Tatsache, dass er keinen einfachen Abklatsch produzieren wollte und natürlich, dass erneut Margarita Monet den weiblichen Part übernehmen würde. Den ursprünglichen Song sezierte und arrangierte er um und auch die Tonart und Harmonien interpretiert er während der Produktion neu. Die Neuausrichtung des Solo-Parts sollte hierbei der spannendste Teil werden. Ursprünglich für ein Cello angedacht, testete Stephan Lipp eine illustre Reihe von Instrumenten, wie Alphorn, verschiedene traditionelle Flöten unterschiedlicher Kontinente, die arabische Zither namens Santur, und auch das Akkordeon und gesungene Melodien. Doch die endgültige Entscheidung fiel zugunsten des Duduk aus. Ein traditionelles, armenisches Blasinstrument, das am ehesten einer Oboe ähnelt. Der Ton des Duduk versprüht eine natürliche Traurigkeit, die dem Song eine zusätzliche Tiefe verleiht und gemeinsam mit den Stimmen und den Pianoklängen dieser neuen Variante von After The Rain zu einem wehmütigen Eigenleben verhilft. Die Suche nach einem geeigneten Spieler gestaltete sich anfangs schwierig, doch fand er mit Arsen Petrosyan einen wahrhaftigen Duduk-Meister, der bereits seit Jahren international für Aufmerksamkeit sorgt. Der Zufall wollte es, dass auch Margarita Monet armenische Wurzeln hat. So ist After The Rain (Piano Version) auch eine virtuelle Zusammenkunft.

Das minimalistisch, eindringliche Musikvideo, das Stephan Lipp zusammen mit dem indonesischen Digital Artist Pangaksama produzierte, unterstreicht die reduzierte, wehmütige Stimmung dieser überraschend-ungewöhnlichen Version von After The Rain noch einmal:

Die beiden Single-Cover von After The Rain entsprechen nicht den Standards, zeigen sie doch die Gemälde des Schweizer Künstlers Christophe Terraz, der das bedrückende Thema mit seiner ureigenen Bildsprache aufgreift. Das spezielle Zusammenspiel aller Akteure lässt diese Singles trotz des ernsten Hintergrunds zu einem einzigartigen musikalischen Erlebnis werden. Dank seiner starken Eingängigkeit setzt sich der Eranaës Song in seinen unterschiedlichen Varianten sofort in den Gehörgängen fest und hat die geballte Aufmerksamkeit von Fans und Medien mehr als verdient. Die neue Piano-Version mit Arsen Petrosyan und Margarita Monet ist ab sofort neben After The Rain (feat. Margarita Monet & Derek Sherinian) bei allen wichtigen Online-Shops und Streaming-Diensten erhältlich: Spotify | Amazon (DE) | Amazon (US) | Apple Music & iTunes | Deezer | Tidal | YouTube Music

Weitere Musik folgt im kommenden Jahr. Einige Songs sind bereits geschrieben und warten nur noch darauf, aufgenommen zu werden. Lassen wir uns überraschen, wer bei den kommenden Songs mitwirken wird. Für den Moment erfreuen wir uns an der herausragenden musikalischen Qualität von After The Rain (feat. Margarita Monet & Derek Sherinian) sowie der neuen Piano-Version mit Arsen Petrosyan und schenken dem nun vollendeten allerersten Eranaës Kapitel die gebührende Beachtung.

Mehr Infos zu Eranaës erhaltet ihr hier:

Eranaës online:

www.eranaes.com

www.facebook.com/eranaesofficial

www.instagram.com/eranaesofficial