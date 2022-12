Tarja: feiert 6 Impala-Double-Silver Awards mit dem neuen Live-Video zu „Innocence“

Zeitgleich zur Veröffentlichung ihres ersten Best Of: Living The Dream am 2. Dezember, wurde Tarja mit sechs Impala Awards für mehr als 250.000 Verkäufe ihrer Alben Beauty And The Beat, Act II, Luna Park Ride, The Shadow Self, In The Raw und From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas) in Europa ausgezeichnet.

Um dies zu gebührend zu feiern, veröffentlichten Tarja und earMUSIC exklusiv das Live-Video zu ihrem Song Innocence. Der Fan-Liebling wurde erstmals auf Tarjas fünftem Studioalbum The Shadow Self veröffentlicht und drückt Tarjas Dankbarkeit gegenüber der klassischen Musik aus.

Tarja – Innocence – Live @ Circus Life

Die Live-Version wurde am 23. Januar 2020 im Circul Metropolitan in Bukarest aufgenommen und ist Teil von Tarjas brandneuer Live- Veröffentlichung Circus Life, welche exklusiv auf dem limitierten Mediabook und Box-Set ihres Best Of: Living The Dream erhältlich ist. Das Konzert zeigt Tarja mit einer erweiterten Band von 17 Musikern, die viele ihrer bekanntesten Stücke in neuen Arrangements performt.

Tarja – Best Of: Living The Dream

VÖ: 02.12.2022

Label: earMUSIC

Vertrieb: Edel Music & Entertainment

Best Of: Living The Dream – Formate:

1CD Jewelcase, Ltd. 2CD+Blu-ray Mediabook, 2LP (Gatefold, 180g, schwarz), Ltd. Coloured 2LP (Gatefold, 180g, Crystal clear), Ltd. Box Set und Digital.

