Tarja – Dark Christmas

Die finnische Sängerin Tarja Turunen, die seit ihrer Trennung von Nightwish solo unterwegs ist, hat diesen Winter was ganz Besonderes vorbereitet. Weihnachten und Metal passt nicht zwingend zusammen, dennoch können sich auch Rocker vor der Zeit im Dezember nicht retten. Alles wird geschmückt, die Städte blinken vom Weihnachtsschmuck und jedes Jahr werden haufenweise Bäume aus den Wäldern entführt, um für wenige Tage die Wohnungen vollzunadeln. Im Januar wandern die Dinger in den Ofen und die stressigste Zeit im Jahr ist für den Weihnachtsgrinch endlich vorbei. Zurück zu Tarja – sie hat am 10.11.2023 neues Material veröffentlicht und das für alle Symphonic Metal Fans, die dem Jahresabschluss positiv zugewandt sind. In 52 Minuten führt sie durch zwölf Klassiker. Ein Metalalbum mit Weihnachtsliedern ist zwar nicht neu, die Umsetzung von Frau Turunen auf Dark Christmas jedoch sehr stimmig.

Begonnen wird das himmlische Werk mit The First Noel und Frosty The Snowman. Der Klassiker The First Noel zeigt gleich den Weg der nächsten 50 Minuten auf. Die bekannten Werke werden düster gestrickt, wie es der Albumtitel und das Artwork bereits verraten. Die Seele und Magie erhalten die Kompositionen zweifelsohne von der charmanten Skandinavierin, die auch auf diesem Silberling eine gesangliche Darbietung hinlegt, an die nur wenige andere Sängerinnen nur im Ansatz herankommen. Typischen Merkmale in ihrer Stimme werden wunderbar mit in die Songs genommen und die dramatische Interpretation, mit der progressiven Ader getränkt, macht mehr Spaß, als man vermuten würde. Belebend wirken im Mittelteil Dark Christmas und Jingle Bell Rock. Last Christmas ist und bleibt ein unglaublich schlimmer Song, der in der Version abgemildert wird. Die größten Höhepunkte warten am Ende. Jingle Bells, Rudolph The Red-Nosed Reindeer und Angels We Have Heard On High versprühen eine gedrungene, dennoch liebevolle Stimmung. Weihnachten kann kommen und da darf Dark Christmas mit seinen zwölf Tracks ohne Bedenken bei Feiertagswütigen durch die Wohnung schallen.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Tarja – Dark Christmas in unserem Time For Metal Release-Kalender.