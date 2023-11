Emil Bulls: neues Album „Love Will Fix It“ erscheint am 12.01.2024

Emil Bulls, bekannt für ihre dynamische Präsenz in der Alternative Metal-Szene, stehen kurz vor der Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums Love Will Fix It, das am 12. Januar 2024 über Arising Empire erscheinen wird!

Dieses Album markiert einen kühnen Schritt nach vorne auf ihrer musikalischen Reise und verbindet ihren etablierten Sound mit innovativen Elementen, die sowohl langjährige Anhänger als auch neue Hörer fesseln dürften. Ihr Engagement, ihre Musik weiterzuentwickeln, hält ihren Stil frisch und fesselnd und sorgt für eine starke Verbindung mit ihrem Publikum.

Die vibrierende Energie der Band und ihre intensiven Live-Auftritte unterstreichen ihre Bereitschaft für eine bahnbrechende Zukunft. Love Will Fix It ist nicht nur ein Album, sondern ein Manifest der Heilung und Einheit, das die transformative Kraft von Liebe und Musik widerspiegelt. Die Themen des Albums spiegeln Hoffnung und Versöhnung wider und lösen das Versprechen des Titels von Heilung und Einheit durch melodiöse Hymnen und kraftvolle Texte ein.

Mit der Love Will Fix It Tour 23/24, die am 2. Dezember 2023 beginnt, begeben sich Emil Bulls auf musikalische Erkundungsreise und leben ihre Verbindung zum Publikum voll aus. Die Tour ist ein perfekter Auftakt hin zur Veröffentlichung des neuen Albums und die Band ist voller Vorfreude, den Fans die Weiterentwicklung ihres Sounds zu präsentieren. Die neue Platte dürfte einen Wirbelsturm an Emotionen auslösen, der die rohe Energie des Metalcore mit einer lyrischen Tiefe verbindet, die von Erneuerung, Hoffnung und der Kraft der Liebe handelt.

Emil Bulls treten an, um ihren Alternative Metal neu zu definieren und einen bleibenden Eindruck in der Musikwelt zu hinterlassen. Die Band lädt ihre Fans ein, diese transformative Kraft im Rahmen der kommenden Shows hautnah zu erleben.

Gemeinsam feiern sie das Potenzial der Emil Bulls, deren Musik über bloße Unterhaltung hinausgeht und zu einer Quelle der Inspiration und emotionalen Verbindung werden kann. Love Will Fix It ist mehr als ein Album; es ist eine musikalische Reise in das Herz dessen, was uns alle verbindet.

Love Will Fix It ist ab sofort als CD, limitiertes farbiges Vinyl, spezielle Fan-Box und besonderes Merchandise im Arising Empire Online Shop vorbestellbar.

Love Will Fix It Tracklist:

1. Backstabbers

2. The Devil Made Me Do It

3. Happy Birthday You Are Dead To Me

4. Levitate

5. Whirlwind Of Doom

6. The Ghosts That You Have Called

7. Love Will Fix It

8. Sick

9. She Ain’t Coming Home No More

10. Dreams And Debris

11. Oceans Of Grief

12. Together

Emil Bulls sind:

Christoph von Freydorf – Vocals

Stephan Karl – Guitar

Andy Bock – Guitar

Pascal Theisen – Bass

Fabian Füss – Drums

Weitere Infos:

https://www.instagram.com/emilbullsofficial/

https://www.facebook.com/EmilBullsOfficial/

https://www.emilbulls.de/