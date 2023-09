Emil Bulls: neu bei Arising Empire

Arising Empire freuen sich, ihr neuestes Signing bekannt zu geben: Die in München ansässigen, renommierten Alternative Metal Giganten, Emil Bulls!

Emil Bulls, mit ihrer einzigartigen Mischung aus fesselnden Melodien, kraftvollen Riffs und herausragenden Live-Auftritten, haben längst die Herzen von Rock- und Metal-Enthusiasten weltweit erobert.

Seit ihrer Gründung hat die Band eine große Anhängerschaft gewonnen und ihren Platz als eine der Top-Acts in der modernen Rock-/Metal-Szene gefestigt.

„Wir sind begeistert und stolz darauf, mit Emil Bulls zusammenzuarbeiten“, sagt Tobbe Falarz (Arising Empire). „Ihre Energie, ihr Talent und ihre Vision passen perfekt zu unserer Philosophie!“

Christoph von Freydorf, Sänger von Emil Bulls, sagt sich zur Partnerschaft: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Arising Empire bekannt zu geben. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein auf unserer Reise und wir freuen uns darauf, unsere Musik und kommenden Veröffentlichungen mit der Welt zu teilen!“

Zur Feier dieser monumentalen Verbindung haben Emil Bulls ihre brandneue Single The Devil Made Me Do It angekündigt, die am 21. September veröffentlicht wird und hier bereits vorgemerkt werden kann: https://arisingempire.com/TheDevilMadeMeDoIt

Im Dezember startet die Band ihre umfangreiche Love Will Fix It Europatour in Essen.

Love Will Fix It Tour:

02.12.23 DE-Essen

03.12.23 DE-Aschaffenburg

15.12.23 DE-München (Xmas Bash Zusatzshow)

16.12.23 DE- München (Xmas Bash, Sold Out)

11.01.24 CZ-Prague

12.01.24 DE-Hannover

13.01.24 DE-Leipzig

19.01.24 CH-Aarau

20.01.24 AT-Vienna

21.01.24 HU-Budapest

25.01.24 DE-Wiesbaden

26.01.24 DE-Nürnberg

27.01.24 DE-Ulm

01.02.24 DE-Münster

02.02.24 DE-Hamburg

03.02.24 DE-Berlin

04.02.24 NL-Tilburg

22.02.24 DE-Köln

23.02.24 DE-Karlsruhe

24.02.24 DE-Kaiserslautern

Ticket-Link

Emil Bulls sind:

Christoph von Freydorf – Vocals

Stephan Karl – Guitar

Andy Bock – Guitar

Pascal Theisen – Bass

Fabian Füss – Drums

Weitere Infos:

https://www.instagram.com/emilbullsofficial/

https://www.facebook.com/EmilBullsOfficial/

https://www.emilbulls.de/