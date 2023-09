Capra: veröffentlichen neue Single / Video „Human Commodity“ (feat. Candace Puopolo von Walls Of Jericho)

Am 6. Oktober wird die Metal-Hardcore-Band Capra ihr zweites Album Errors über Metal Blade Records / Blacklight Media Records veröffentlichen. Unter Beibehaltung aller Elemente, die ihr Debüt aus dem Jahr 2021 so fesselnd gemacht haben – raue Energie, rasende Riffs, die aus dem Bauch heraus geschriebenen Texte und die gefühlvolle Stimme von Sängerin Crow Lotus – haben Capra auf diesem Album noch einen draufgesetzt, mit stärkerem Songwriting und der Entschlossenheit, die nächste Stufe zu erreichen. Einen Vorgeschmack auf Errors bietet das Video zur neuen Single Human Commodity (produziert von Jai Benoit & Jerik Thibodaux und feat. Walls Of Jericho’s Candace Puopolo)

Das Video kann zu Human Commodity man sich hier ansehen:

Tyler Harper (Gitarre) kommentiert: „Wir fühlen uns sehr geehrt, mit Candace Puopolo an diesem Song gearbeitet zu haben. Ich bin mit Walls Of Jericho aufgewachsen und sie waren immer ein großer Einfluss auf meine Musik. Es ist ein tolles Gefühl, eine Legende bei unserer Arbeit dabei zu haben.“

Die Debütsingle Tied Up ist auch zu hören unter: blacklightmediarecords.com/capra

Mehr Infos zum kommenden Album Errors bekommt ihr hier:

Capra – US-Tourdaten

w/ Zao, Your Spirit Dies

Sept. 16, 2023 – Chattanooga, TN @ Dark Roast*

Sept. 17, 2023 – Cincinnati, OH @ Legends*

Sept. 19, 2023 – Detroit, MI @ Sanctuary

Sept. 20, 2023 – Chicago, IL @ Reggie’s

Sept. 21, 2023 – Louisville, KY @ Mag Bar

Sept. 22, 2023 – Louisville, KY @ Kentucky Exposition Center (Louder Than Life) *

Sept. 24, 2023 – Greenville, SC @ Radio Room

Sept. 28, 2023 – Pensacola, FL @ Easy Going Gallery*

Sept. 29, 2023 – New Orleans, LA @ Gasa Gasa*

*=Capra only

Capra live

Nov. 4, 2023 – San Diego, CA @ Petco Park – Dia De Los Deftones

Capra – Line-Up:

Crow Lotus – Gesang

Tyler Harper – Gitarre

Jeremy Randazzo – Schlagzeug

Trevor Alleman – Bass

Capra online:

https://www.facebook.com/Capraband

https://www.instagram.com/capraband