Capra: enthüllen Details zum zweiten Album „Errors“

Am 6. Oktober wird die Metallic Hardcore-Band Capra ihr zweites Album Errors über Metal Blade Records / Blacklight Media Records veröffentlichen. Unter Beibehaltung aller Elemente, die ihr Debüt aus dem Jahr 2021 so fesselnd gemacht haben – raue Energie, rasende Riffs, die aus dem Bauch heraus geschriebenen Texte und die gefühlvolle Stimme von Sänger Crow Lotus – haben Capra auf diesem Album noch einen draufgesetzt, mit stärkerem Songwriting und der Entschlossenheit, die nächste Stufe zu erreichen.

Einen ersten Vorgeschmack auf Errors bietet das Video zur neuen Single Tied Up (gefilmt von Dante Torrieri, Schnitt und Regie von Jai Benoit) unter: blacklightmediarecords.com/capra – wo das Album auch in folgenden Versionen vorbestellt werden kann:

– CD

-rotes/weißes Marmor-Vinyl

– rauchiges Vinyl

– Digital Album

Aufgenommen in den Estuary Recording Studios in Austin, Texas, mit Andrew Hernandez, wurde Errors von Taylor Young abgemischt und von Brad Boatright gemastert. Die beiden letzteren haben bereits an In Transmission (2021) gearbeitet.

Gitarrist Tyler Harper kommentiert: „Ich wusste, dass es dort weitermachen sollte, wo das erste Album aufgehört hatte, aber dass es eine völlig neue Einstellung haben musste. Wenn man sich den letzten Song von In Transmission bis zum ersten Song von Errors anhört, ist es eine Fortsetzung. Von da an geht das Album in eine Richtung, die sich immer noch ähnlich anfühlt, aber neu ist. Die Band kommt in erster Linie aus der Hardcore-Szene und vermittelt dem Hörer ein Gefühl der Nostalgie für den Sound der Hardcore- und Punk-Szene der späten 90er und frühen 2000er Jahre, lässt aber auch Metal-Elemente einfließen, die den Gesamtsound ergänzen – alles, was die Band auf Errors macht, schwingt mit; nichts ist erzwungen.“

Für Kollaborationen rekrutierten Capra die Walls Of Jericho-Sängerin Candace Kucsulain-Puopolo, die ihre unnachahmlichen Töne zu Human Commodity beisteuerte, während ihr Freund Dustin Coffman von Glassing bei einer Handvoll von Tracks Backing Vocals beisteuerte. Der Produzent Hernandez fügte dem Stück Nora ein Klavier hinzu, das das Album auf eine ganz andere Art und Weise abschließt als alles, was sie bisher erforscht haben. Im völligen Gegensatz zu den vorangegangenen Stücken ist Nora atmosphärisch und geschmeidig, zart und eindringlich.

„Ich wollte schon immer eine schönere/leichtere Seite der Band zeigen, die nicht immer aggressiv ist“, sagt Harper. „Das Leben ist eine Achterbahn, und manchmal muss man ein hübsches Piano dazwischen schieben.“

Seit den Anfängen von Capra hat Harper jedes Album als Fortsetzung des letzten gesehen, um dann in eine eigene Reise aufzubrechen, und sieht Nora als „eine lustige Art“, Album drei zu beginnen. Bis dahin wird die Band wie die Straßenkrieger touren, zu denen sie geworden ist, und Errors nach Nordamerika und Übersee bringen (siehe unten für alle kommenden Termine). Capra sind begierig darauf, sich mit neuen und alten Fans zu verbinden.

Lotus erklärt diese wichtige Verbindung: „Kümmert euch um uns, weil wir uns um euch kümmern. Und weil wir ein Teil davon sind, etwas zu schaffen, auf das unsere Gemeinschaft stolz sein kann.“

Errors – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. CHSF

2. Tied Up

3. Silana

4. Trauma Bond

5. Loser

6. Kingslayer

7. Human Commodity

8. Transplant

9. Obligatory Existence

10. Nora (Last Call)

Capra – EU-Tourdaten

July 28, 2023 – Montendre, France @ Salle Claude Augier

July 29, 2023 – Albi, France @ Xtreme Fest

Aug. 1, 2023 – Velenje, Slovenia @ Metaldays

Aug. 2, 2023 – Barcelona, Spain @ Sala Estraperlo

Aug. 3, 2023 – Santander, Spain @ Rock Beer The New

Aug. 4, 2023 – Oviedo, Spain @ Sala Gong

Aug. 5, 2023 – Vigo, Spain @ Pub Transylvania

Aug. 6, 2023 – Madrid, Spain @ Sala Silikona

Aug. 9, 2023 – Munich, Germany @ Backstage

Aug. 10, 2023 – Jaromer, Czech Republic @ Brutal Assault

Aug. 11, 2023 – Burglengenfeld, Germany @ VAZ Pfarrheim

Aug. 12, 2023 – Oberhausen, Germany @ Helvete

Aug. 16, 2023 – Dinkelsbühl, Germany @ Summer Breeze

Aug. 17, 2023 – Vicenza, Italy @ Birrificio San Giorgio

Aug. 18, 2023 – Francavilla Al Mare, Italy @ Frantic Fest

Aug. 19, 2023 – Modena, Italy @ Pignoletto Fest

Aug. 22, 2023 – Hannover, Germany @ Bei Chéz Heinz

Aug. 23, 2023 – Hamburg, Germany @ Bambi Galore

Aug. 24, 2023 – Osnabrück, Germany @ Bastard Club

Aug. 25, 2023 – Neunkirchen, Germany @ Stummsche Reithalle

Aug. 26, 2023 – Wörrstadt, Germany @ Neuborn Open Air

Capra US-Tourdaten

w/ Zao, Your Spirit Dies

Sept. 16, 2023 – Chattanooga, TN @ Dark Roast*

Sept. 17, 2023 – Cincinnati, OH @ Legends*

Sept. 19, 2023 – Detroit, MI @ Sanctuary

Sept. 20, 2023 – Chicago, IL @ Reggie’s

Sept. 21, 2023 – Louisville, KY @ Mag Bar

Sept. 24, 2023 – Greenville, SC @ Radio Room

Sept. 28, 2023 – Pensacola, FL @ Easy Going Gallery*

Sept. 29, 2023 – New Orleans, LA @ Gasa Gasa*

*= Capra only

Mehr Infos zu Capra bekommt ihr hier:

Capra – Line-Up:

Crow Lotus – Gesang

Tyler Harper – Gitarre

Jeremy Randazzo – Schlagzeug

Trevor Alleman – Bass

Capra online:

https://www.facebook.com/Capraband

https://www.instagram.com/capraband