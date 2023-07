Sylosis: enthüllen das Video zum Titeltrack ihres neuen Albums „A Sign Of Things To Come“

Die britische Heavy-Metal-Maschine Sylosis stellt den Titelsong ihres brandneuen Albums A Sign Of Things To Come vor. Der neue Song spricht aus Josh Middletons Position als frischgebackener Vater und seinen Ängsten vor der Welt, die seine Kinder eines Tages erben werden.

Josh kommentiert: „A Sign Of Things To Come ist eine Erklärung der Bestürzung über die moderne Welt. Es geht um die Angst vor der Zukunft und das Gefühl der Spaltung in einer Gesellschaft, in der jeder gegen jeden ausgespielt wird. Dies war der letzte Song, der für das Album geschrieben wurde. Es wurde schnell klar, dass dies einer der größten, hymnischsten Songs auf dem Album werden würde.“

Seht euch das neue Video zu A Sign Of Things To Come hier an:

A Sign Of Things To Come – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Deadwood

2. A Sign Of Things To Come

3. Pariahs

4. Poison For The Lost

5. Descent

6. Absent

7. Eye For An Eye

8. Judas

9. Thorns

10. A Godless Throne

Produziert von Josh Middleton an der Seite von Produktionslegende Scott Atkins, hat A Sign Of Things To Come die UK-Band Sylosis in brandneues Terrain geführt.

„Dies ist das erste Mal, dass ich mich selbst produzieren lasse; ich habe brutale Kritik auf mich genommen und mich selbst dazu gedrängt, die beste Gesangsleistung meiner Karriere abzuliefern. Ich bin ein großer Fan von progressiven und langen Alben, aber ich war während des gesamten Prozesses rücksichtslos zu mir selbst. Ich denke, das zeigt sich im Endergebnis der Platte!“ erklärt Josh.

A Sign Of Things To Come jetzt vorbestellen unter: https://sylosis.bfan.link/a-sign-of-things-to-come.ema

Seht euch das Video zu Deadwood hier an: https://youtu.be/yLhkIj9ipJM

Seht euch das Video zu Poison For The Lost hier an: https://youtu.be/f8JA5F8FdCg

Sylosis sind diesen Winter mit den britischen Metal-Giganten Malevolence auf Tour.

26 Aug – SE, Rättvik – Dalhalla Brinner Festival*

07 Nov – UK, Glasgow – Garage

08 Nov – UK, Manchester – O2 Ritz

09 Nov – UK, Birmingham – O2 Institute

10 Nov – UK, Bristol – SWX

11 Nov – UK, London – O2 Forum Kentish Town

13 Nov – DE, Hamburg – Gruenspan

14 Nov – DE, Koln – Essigfabrik

15 Nov – BE, Antwerp – Zappa

17 Nov – FR, Paris – Petit Bain

18 Nov – FR, Besancon – La Rodia

19 Nov – FR, Lyon – CCO La Rayonne

22 Nov – ES, Madrid – Mon Live

23 Nov – ES, Barcelona – La 2 de Apolo

24 Nov – ES, Bilbao – Stage Live

25 Nov – FR, Toulouse – Usine A Musique

26 Nov – CH, Geneva – PTR

27 Nov – CH, Zurich – Dynamo

28 Nov – IT, Milan – Legend

29 Nov – SI, Ljubljana – Orto Bar

01 Dec – AT, Vienna – Flex

03 Dec – DE, Chemnitz – AJZ Chemnitz

04 Dec – DE, Frankfurt – Batchkapp

05 Dec – DE, Munich – Backstage Halle

07 Dec – CZ, Prague – Meet Factory

08 Dec – PL, Krakow – Kamienna 12

09 Dec – PL, Warsaw – Hydrozagadka

10 Dec – DE, Berlin – SO36 Berlin

11 Dec – DE, Oberhausen – Kulttempel

12 Dec – NL, Tilburg – 013

* ohne Malevolence

Tickets sind unter sylosis-band.com/tour-dates für alle Termine erhältlich.

Sylosis sind:

Josh Middleton – Gesang, Gitarre

Alex Bailey – Gitarre

Conor Marshall – Bass

Ali Richardson – Schlagzeug

Sylosis online:

https://www.sylosis-band.com/

https://www.facebook.com/Sylosis/

https://www.instagram.com/sylosisofficial/