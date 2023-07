Metal Blade Records: kündigen das Signing von Wretched an

Metal Blade Records freuen sich, das Signing des amerikanischen Metal-Quintetts Wretched bekannt zu geben, die ihr fünftes Full-Length-Album mit dem Label veröffentlichen werden. Weitere Details werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben, also stellt sicher, dass ihr der Band folgt, um über alles, was Wretched betrifft, auf dem Laufenden zu bleiben.

Die Band kommentiert: „Mit großer Freude geben wir die offizielle Rückkehr von Wretched bekannt! Wir haben bei Metal Blade Records unterschrieben und freuen uns schon darauf, euch neues Material zu präsentieren. Bleibt dran!“

Seht euch das Video der Band hier an:

Über die Band:

Gegründet im September 2005, begannen Wretched ihre Karriere in Charlotte, North Carolina. 2008 erhielten sie ihr erstes Signing bei Victory Records und veröffentlichten vier Studioalben in voller Länge: The Exodus Of Autonomy (2009), Beyond The Gate (2010), Son Of Perdition (2012) und Cannibal (2014). Während dieser Zeitspanne verbrachten Wretched die meiste Zeit damit, durch Nordamerika zu touren, bevor sie sich nach 2015 für einige Zeit von der Straße zurückzogen. Die Band schrieb und nahm in den Jahren danach weiterhin Musik auf, wobei die Aufnahmesessions auch heute noch andauern.

„Wir freuen uns riesig darauf, auf die Bühne zu kommen und all die neue Musik zu präsentieren, die wir geschaffen haben“, kommentiert die Band. „Wir haben in den letzten Jahren an vielen Dingen gearbeitet und freuen uns darauf, dieses Zeug in die freie Wildbahn zu entlassen. Wir schreiben gerade an unserem Debütalbum für Metal Blade und wir könnten uns nicht mehr geehrt fühlen, mit einigen großartigen Leuten zusammenzuarbeiten, Musik zu machen, die Spaß macht, und mit unseren Freunden und Fans unterwegs zu sein!“

Wretched Line-Up:

Billy Powers – Gesang

Joel Moore – Gitarren

Steven Funderburk – Gitarristen

Andrew Grevey – Bass

Marshall Wieczorek – Schlagzeug

Wretched online:

