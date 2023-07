Vicious Rain: bringen den Sturm zurück mit ihrer zweiten Single „Blackout“

Die neue Schweizer Band Vicious Rain, bestehend aus Sänger David Häusermann, Gitarrist und Sänger Mauro Gugerli, Gitarrist Tristan Meier, Bassist Loris De Notaristefano und Schlagzeuger Michael Teufelberger, hat ihre zweite Single Blackout veröffentlicht, die mit atemberaubenden Bildern unterlegt ist.

Seht euch Blackout jetzt auf dem Youtube-Kanal von Arising Empire an.

https://arisingempire.com/viciousrain

Mit ihrer Debütsingle The Devil & Lovers zeigen die Schweizer Alternative-Metalcore-Band Vicious Rain, dass sie sich dem Ausdruck roher Emotionen verschrieben haben und ihr Herz und ihre Seele in jede Note einfließen lassen. Die Hingabe der Band an ihr Handwerk und die schiere Leidenschaft, die sie ausstrahlen, lassen keinen Zweifel daran, dass ihre Zukunft rosig ist. In Fortsetzung ihrer fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem renommierten Produzenten Mnauel Renner haben sich Vicious Rain auf eine kreative Reise begeben, auf der sie die Grenzen ihrer Klangwelt erweitern. Renners Expertise und seine akribische Liebe zum Detail haben das Beste aus der Band herausgeholt und zu einer kraftvollen und eindringlichen Aufnahme geführt.

Während The Devil & Lovers eine bittersüße und melancholische Reise war, ist unsere neue Single Blackout eine grimmige und unverfroren wütende Hymne. Sie ist ein roher Ausdruck von Frustration und Desillusionierung und fängt die intensiven Emotionen ein, die mit dem Erleben von Stagnation und toxischem Verhalten einhergehen. „Blackout kanalisiert unsere kollektive Unzufriedenheit und dient als kraftvolle Befreiung sowohl für uns als Band als auch für unsere Hörer“, sagt Gitarrist und Sänger Mauro Gugerli.

„Blackout kanalisiert die rohe Frustration, wenn man mit ansehen muss, wie jemand, den man liebt, stagniert und sich nicht zum Besseren verändern kann. Es ist eine ergreifende Reflexion über die verletzende Realität des Festhaltens an Erinnerungen daran, wie die Dinge einmal waren, während man erkennt, dass toxische Muster den eigenen Geist vergiften können. Dieser Song ist ein emotionaler Aufschrei, der den Hörer dazu auffordert, die Kraft zu finden, loszulassen und sein eigenes Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen.“ – David Häusermann (Gesang)

Erlebt Vicious Rain live auf dem diesjährigen Summer Breeze Open Air Festival 2023!

Vicious Rain sind:

David Häusermann | Gesang

Mauro Gugerli | Gitarre & Gesang

Tristan Meier | Gitarre

Loris De Notaristefano | Bass

Michael Teufelberger | Schlagzeug

