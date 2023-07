Moon Coven: veröffentlichten neue Single „Behold The Serpent“ vom kommenden Album

Die vierköpfige Psychedelic-Doom-Band Moon Coven aus Malmö präsentiert einen neuen Track aus ihrem vierten Studioalbum Sun King, das am 25. August auf Ripple Music erscheint. Gebt euch jetzt der erdrückenden Kraft von Behold The Serpent hin…

Über das Thema des Songs sagen Moon Coven: „Überzeugt davon, vor der Dunkelheit geschützt zu sein, wagt sich ein heiliger Mann auf der Suche nach Reichtum und Wohlstand tief in unerforschte Länder. Doch in seiner Arroganz sieht er sich bald dem Bösen selbst gegenüber. Behold The Serpent ist ein reiner Doom-Song, der sich von den anderen Songs des Albums abhebt. Es ist der härteste Song auf dem Album und vielleicht sogar der härteste Song, den wir bisher geschrieben haben.“

Lasst euch von Moon Covens neuer Single Behold The Serpent (hier) überwältigen!

Zwei Jahre nachdem sie ihr drittes Album und ihr Ripple Music-Debüt Slumber Wood auf die Welt losgelassen haben, sind Moon Coven nun bereit, die Erdachse zu verschieben und die Massen erneut mit einem neuen Set von Songs in der besten Tradition der modernen Psychedelik zu verzaubern: Sun King, das vierte Studioalbum, wurde komplett von der Band aufgenommen und produziert und ist ein großzügiges und fesselndes 9-Track-Album, das von einer erneuerten Synergie angetrieben wird: Die Band behält ihren mythenbeladenen Doom-Ethos bei, während sie ihre Garage-Psych-Facette für eine temperamentvolle Saga voller Riff-getriebener Plot-Twists ausbaut.

Das Album wird am 25. August in verschiedenen Vinyl-Editionen, auf CD und digital über Ripple Music veröffentlicht. Seht euch ihr neues Video Wicked Words in Gold They Wrote (hier) an!

Moon Coven – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Wicked Words In Gold They Wrote

2. Seeing Stone

3. Sun King

4. Behold the Serpent

5. Below the Black Grow

6. Gilden Apple

7. The Yawning Wild

8. Death Shine Light On Life

9. The Lost Color

Moon Coven ist eine schwedische Heavy-Psychedelic-Rock-Band, deren tiefes Verständnis für die Klassiker und ihre Leidenschaft für Fuzz für einen unverwechselbaren und starken Sound sorgen. Ihr Sound ist eine Verschmelzung von Genre-Klassikern wie Black Sabbath und Acid King mit der progressiven Magie von Pink Floyd und den psychedelischen Einflüssen von The Black Angels. Als Vorgruppe von Bands wie Uncle Acid & The Deadbeats, Monolord, Blues Pills und Jex Thoth wissen Moon Coven, was es bedeutet, die Bühne mit den Besten der Besten zu teilen. Diese Einstellung brachten sie auch auf ihre drei Europatourneen sowie auf Festivals wie Krokbacken, Children of the Sun oder Red Smoke Festival in Polen mit.

Nach der Veröffentlichung ihrer ersten beiden Alben Amanita Kingdom (2014) und Moon Coven (2016) unterzeichneten Moon Coven im Jahr 2021 einen weltweiten Vertrag mit dem renommierten kalifornischen Label Ripple Music. Ihr drittes Album Slumber Wood, das aus dieser Zusammenarbeit hervorging, wurde von More Fuzz als „eine makellose Reise durch die dunkle und neblige Unterwelt von Riffadelia“ und von Metal Injection als „eine tranceartige Erkundung von klanglicher Schwere und emotionsgeladenem Doom, die man nicht so schnell vergessen wird“ beschrieben. Der kraftvolle schwedische Vierer ist nun bereit, mit seinem vierten Studioalbum Sun King zurückzukehren, einer bewusstseinserweiternden und definitiv grenzüberschreitenden Reise, die im Sommer 2023 auf Ripple Music veröffentlicht wird. Sun King wurde von David Regn Leban aufgenommen und abgemischt, und von Joona Hassinen gemastert. Das Artwork wurde von David Regn Leban gestaltet.

Über das neue Album Sun King sagt die Band: „In gewisser Weise war Sun King ein Neuanfang für uns. Nachdem ein Mitglied die Band verlassen musste und nach drei Stoner/Doom-Alben, wollten wir auch andere Stile ausprobieren. Um weiterhin interessante Musik zu produzieren, mussten wir unseren Horizont ein wenig erweitern. Unserer Meinung nach ist Sun King unser vielseitigstes Album. Manchmal ist es lustig und verspielt, ein anderes Mal düster und kraftvoll. Das einzige Ziel, das wir hatten, war, dass das Songwriting Spaß macht und kreativ ist, ohne dass wir uns zu sehr eingeschränkt fühlen. Außerdem haben wir alles selbst aufgenommen, was bedeutete, dass der Aufnahmeprozess noch kreativer wurde. Wir hatten unbegrenzte Zeit, um zu erforschen, ohne an den Verlust von Geld zu denken.“

Moon Coven sind:

David Regn Leban – Gitarre und Gesang

Axel Ganhammar – Gitarre

Fredrik Dahlqvist – Schlagzeug

Pontus Ekberg – Bass

Moon Coven online:

Facebook⎪Instagram