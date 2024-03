Six Feet Under: wird am 10. Mai über Metal Blade Records das Album „Killing For Revenge“ in voller Länge veröffentlichen

Schon bei der ersten Single Know-Nothing Ingrate, die das Album einleitet, wird klar, dass Six Feet Under ihre Energie in etwas fließen lassen, das so brutal, lyrisch und musikalisch umwerfend ist, wie man es sich von dem bahnbrechenden Death Metal aus Tampa erhoffen würde. Killing For Revenge ist ein knorriges Biest von einem Album, das nichts für schwache Nerven ist. Frontmann Chris Barnes sorgt mit seinen markanten, gutturalen Vocals für albtraumhafte Bilder. Sowohl der Titel des Albums als auch das düstere, detailreiche, rot gefärbte Cover des Künstlers Vince Locke sind perfekte Behältnisse für die Brutalität des Albums.

„Ich wählte den Titel Killing For Revenge, nachdem wir das Schreiben abgeschlossen hatten und bemerkten, dass alle Texte und Storylines ein gemeinsames Thema hatten: Rache. Rache durch Menschen oder Rache durch die Natur„, sagt Barnes. „Der Albumtitel beschreibt den Fluss der Geschichten in den Texten perfekt.“

Killing For Revenge ist das zweite Album, das Barnes und Gitarrist Jack Owen (ex-Cannibal Corpse) gemeinsam geschaffen haben, seit sie sich 2020 für Nightmares Of The Decomposed wiedervereinigten. Owen hat Killing For Revenge auch produziert. „Wir haben bei Cannibal Corpse gut zusammengearbeitet„, erinnert sich Barnes. „Ich habe ihn als Freund und Musiker zu Tode geliebt, deshalb fühle ich mich sehr wohl dabei, ihm die Zügel in die Hand zu geben, weil ich einfach großen Respekt vor ihm als Künstler habe.“

Six Feet Under wurde ursprünglich als Nebenprojekt von Barnes während seiner letzten Jahre bei der von ihm mitgegründeten Band Cannibal Corpse gegründet. Im Jahr 1995, zeitgleich mit der Veröffentlichung des Debüts Haunted, wurde es zum alleinigen Fokus des Frontmanns. Von der ursprünglichen Inkarnation von Six Feet Under ist nur noch Barnes übrig, aber die Qualität ist bemerkenswert konstant geblieben. Die aktuelle Besetzung, bestehend aus Barnes, den Gitarristen Owen und Ray Suhy, dem Bassisten Jeff Hughell und dem Schlagzeuger Marco Pitruzzella, bildet eine verheerende Einheit.

Die Songs auf Killing For Revenge tauchen kopfüber in Themen ein, die so genüsslich bösartig, grafisch und geradezu grotesk sind, wie man es sich von einem Barnes/Owen-Projekt nur wünschen kann. Immerhin waren die beiden Männer wichtige Rädchen in der Cannibal Corpse-Band, die so herrlich anstößige Death Metal-Klassiker wie Butchered At Birth und Tomb Of The Mutilated veröffentlichte. Six Feet Under haben auch eine Coverversion von Nazareths Hair Of The Dog aufgenommen, die auf allen Formaten von Killing For Revenge enthalten ist, mit Ausnahme der Vinylversion.

Als ersten Vorgeschmack auf das Album stellt die Band heute Know Nothing Ingrate vor. Dazu Owen: „Diese Musik entstand in einem frühen Stadium des Schreibprozesses. Ich wollte die Aggressivität eines früheren Six Feet Under-Songs wie Amputator beibehalten und schrieb Musik im Stil der frühen Dark Angel oder Kreator, die immer coole, treibende Drumbeats hatten. Ich hatte alle Riffs in meinem Kopf, als ich das Schlagzeug in ein paar Stunden schrieb. Textlich habe ich mir eine Phrase ausgedacht, die zu den Stop-Parts im Song passt. Nachdem mir Know Nothing Ingrate eingefallen war, schrieb sich der Text von selbst. Im Grunde geht es um Online-Trolle, die ihre ungebildeten und unnötig gehässigen Kritiken über die Arbeit eines Künstlers äußern. Du hast ein Recht auf deine Meinung, und ich habe ein Recht auf meine.“

