Disillusion: kündigen „Back To Times Of Splendor – 20th Anniversary“ Re-issue an

Deutschlands bestgehütetes Progressive-Metal-Geheimnis Disillusion wird am 26.04.2024 sein von der Kritik hochgelobtes Album Back To Times Of Splendor in einer 20th Anniversary Re-issue Edition über Metal Blade Records wiederveröffentlichen.

Das Album wurde von Tony Lindgren in den Fascination Street Studios neu gemastert und enthält zwei Bonus-Live-Tracks sowie die The Porter-EP aus dem Jahr 2002, die bisher noch nie auf Vinyl veröffentlicht wurde. Die Wiederveröffentlichung erscheint digital sowie als Digipak CD und als Gatefold 2LP als Black Vinyl, Apricot Marbled (500 Stück), Color in Color (200 Stück) und Maroon Marbled (300 Stück – exklusiv über Bandshop) und kann bei Kingsroad Merch vorbestellt werden.

Disillusion – Back To Times Of Splendor (20th Anniversary Re-issue) Tracklist:

1. And The Mirror Cracked

2. Fall

3. Alone I Stand In Fires

4. Back To Times Of Splendor

5. A Day By The Lake

6. The Sleep Of Restless Hours

7. The Porter * Bonustrack

8. Eternal Duality (2002) * Bonustrack

9. And The Mirror Cracked – Live 2023 * Bonustrack

10. Alone I Stand In Fires – Live 2023 * Bonustrack

Die erste Single And the Mirror Cracked (Remastered 20th Anniversary Edition) kann man sich ab sofort exklusiv auf YouTube anhören.

Disillusion wurden 1994 gegründet und mit jeder weiteren Veröffentlichung hat sich die Band in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt. Als 2004 ihr Debütalbum Back To Times Of Splendor über Metal Blade Records veröffentlicht wurde, tourten Disillusion nicht nur durch Deutschland, sondern auch international mit Bands wie Amon Amarth und Impious.

Sänger, Hauptsongschreiber und Gründungsmitglied Andy Schmidt kommentiert: „20 Jahre, verrückt, ich bin so dankbar für den großen Einfluss, den diese Platte auf so viele Menschen, Fans, Musiker und Musikliebhaber hatte. Und natürlich haben wir das nie erwartet. Vielen Dank an alle, die uns über all die Jahre unterstützt haben! Es wird Zeit, dass wir das im Frühjahr gemeinsam auf Tour feiern.“

Die Karriere von Disillusion hatte viele Höhepunkte, zuletzt ihre letzten beiden Alben The Liberation und Ayam, die in Deutschland die Charts stürmten. Aber Back To Times Of Splendor war ein Album, das sie als Band definierte. Es war ein Konzeptalbum mit reinem progressivem Death Metal und zeigte dennoch eine große Bandbreite an Emotionen. Von berührenden, fast zerbrechlichen Momenten bis hin zu brutalen rhythmischen Ausbrüchen – Disillusion ließen die Genregrenzen verschmelzen und schufen ein episches Meisterwerk, das vom Metal Hammer Magazin als eines der besten deutschen Metal-Alben aller Zeiten gefeiert wurde.

Disillusion werden diesen Meilenstein 2024 mit einer internationalen Tournee feiern, bei der sie Back To Times Of Splendor in seiner Gesamtheit aufführen werden. Die ersten Shows in Deutschland, der Schweiz und Österreich sind bereits im Vorverkauf, viele weitere Konzerte und Festivals werden in Kürze bekannt gegeben.

Disillusion – Tourdates 2024:

Back To Times Of Splendor – 20th Anniversary

präsentiert von Rock Hard

26.04. Hamburg (DE) HeadCrash

27.04. Leipzig (DE) Werk 2

03.05. München (DE) Backstage

04.05. Wien (AT) Viper Room

05.05. Prag (CZ) Klubovna

06.05. Nürnberg (DE) Hirsch

07.05. Basel (CH) Rockfact

08.05. Stuttgart (DE) Club Zentral

09.05. Rüsselsheim (DE) Das Rind

10.05. Köln (DE) Yard Club

11.05. Berlin (DE) Frannz Club