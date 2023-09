Welcome To Pleshiwar: „Apostasy“ erscheint am 09.11.2023

Die Death/Doomer von Welcome To Pleshiwar haben die Arbeiten an ihrem Debüt-Longplayer abgeschlossen und werden den Nachfolger ihrer 2021er-EP am 9. November über Black Sunset/MDD veröffentlichen. Das Album trägt den Titel Apostasy und wird euch knapp 38 Minuten lang mit größtenteils schleppendem Doom Death verzücken. Dabei ist es der Band gelungen, den Vibe der 90er in die Neuzeit zu transportieren und ein zeitgemäßes Album zu servieren, zu welchem die Produktion von Andy Classen im Stage One ihr Übriges tut. Die erste musikalische Kostprobe gibt’s schon bald. Stay tuned!