Welcome To Pleshiwar: unterschreiben bei Black Sunset, Album im Herbst

Die erst 2021 gegründeten Death/Doomer von Welcome To Pleshiwar haben mit ihrer Debüt EP Unsolved im letzten Jahr aufhorchen lassen. Der mit progressiven Elementen angereicherte, stark von den 90ern geprägte, Death-Doom des Quartetts konnte auf Anhieb Presse und Fans gleichermaßen begeistern. Mittlerweile laufen die Planungen für das Full Lenght Debüt der Musiker, die übrigens keine unbeschriebenen Blätter sind und u.a. bei Bands wie Lacrima Christi, Immortalis, Reawacan aktiv sind oder waren. Für das im Herbst erscheinende Full Lenght Debüt hat man nicht nur einen Studiotermin bei Andy Classen im Blick, sondern dieser Tage auch einen Deal mit Black Sunset/MDD unterschrieben! Wer wissen will was ihn ungefähr erwartet, dem sei die aktuelle EP ans Herz gelegt in die ihr u.a. auf dem Bandcamp Profil reinhören könnt. Mehr Infos zum kommenden Album gibts demnächst – stay tuned!

