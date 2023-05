Immortal: veröffentlichen neues Album „War Against All“ + Lyric-Video von „Return To Cold“

Vergangenen Freitag veröffentlichten Immortal, die Pioniere des norwegischen Black Metal, ihr lang erwartetes 10. Studioalbum War Against All über Nuclear Blast Records. Das 10. Studioalbum der Band enthält acht neue Songs im klassischen Immortal-Stil. Zusammen mit dem Album veröffentlichen Immortal auch ein brandneues Lyric-Video für den Song Return To Cold.

Der Gründer der Band, Demonaz, sagte über Return To Cold:

„Return To Cold war der zweite Song, den ich für dieses Album geschrieben habe. Die Gitarrenarbeit ist im alten, eindringlichen Immortal-Stil mit nur einer Handvoll Riffs. Damit er sich noch mehr wie ein Song der früheren Alben anfühlt, gibt es keine großen Breaks, Gitarrensoli oder andere Ablenkungen. Ein kraftvolles, offenes Hauptriff bildet zusammen mit der majestätischen Harmonie und den düsteren cleanen Gitarren den Rahmen für einen weiteren atmosphärischen, ausgeprägten und charakteristischen Immortal-Song. Der Text wurde draußen geschrieben, auf meinem Spaziergang durch den Wald, den Berghang hinauf, zu den kalten, windigen Gipfeln, und umarmt die Kraft und das zeitlose Gefühl des Winters. – Es ist eine eindeutige Rückkehr zur Kälte, und wie der Rest des Albums… ein Tribut an die langjährigen Immortal-Fans.“

