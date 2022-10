Immortal: kündigen neues Album „War Against All“ an

Immortal haben die Arbeiten an ihrem kommenden neuen Studioalbum abgeschlossen. Ihr neues Album War Against All wird über Nuclear Blast Records veröffentlicht werden. Es ist das 10. Studioalbum der Band und wird acht neue Songs im klassischen Immortal-Stil enthalten.

Der Gründer der Band, Demonaz, erklärt:

„Immortal setzt den Stil fort, der auf unseren allerersten Platten etabliert und definiert wurde. Es ist schneller, wütender, epischer und mächtiger Blashyrkh-Metal – die einzige Art und Weise!“

Demonaz bietet noch mehr Hintergrundinformationen über den Entstehungsprozess von War Against All:

„Auch wenn die Studioarbeit notwendig ist, um eine ultimative Aufnahme zu erhalten, ist der Schreibprozess natürlich mein Favorit. Ich schreibe immer noch alle Gitarrenriffs/Musik zu Hause mit dem gleichen alten Vibe, und auch die Texte. Die frühen Tage des Black Metal inspirieren mich am meisten. Kalte Nächte im Wald, in den Bergen unter dem Wintermond. Das ist es, was den Geist am Leben hält und die Grundlage für unsere Musik ist.

Das Album wurde in Bergen, Norwegen, in den Earshot & Conclave Studios produziert. Es ist eigentlich das gleiche Studio, in dem ich die Gitarren und den Gesang für Northern Chaos Gods aufgenommen habe. Sie haben auch beim neuen Album großartige Arbeit geleistet, und es war ein Vergnügen, dorthin zurückzukehren und wieder dort zu arbeiten. Ich bin mit dem Ergebnis dieses Albums besonders zufrieden. Es hat diesen kalten, beißenden Gitarrensound und eine kraftvolle Produktion.

Immortal sind nie von ihrer ursprünglichen Vision abgewichen, die darin besteht, die Fans mit jeder neuen Veröffentlichung auf eine Reise durch Blashyrkh mit unserer düstersten und dunkelsten Musik mitzunehmen. Diese Songs sind da keine Ausnahme. Ich bin stolz auf das Endergebnis, es hat einen deutlichen Ausdruck, und ich kann es kaum erwarten, dass die Fans es hören!“

War Against All – Tracklist:

1. War Against All

2. Thunders Of Darkness

3. Wargod

4. No Sun

5. Return To Cold

6. Norlandihr

7. Immortal

8. Blashyrkh My Throne

Das Cover-Artwork des Albums stammt von dem schwedischen Künstler Mattias Frisk.

Über Immortal:

Immortal aus dem norwegischen Bergen haben sich als eine der wichtigsten Black-Metal-Bands der Welt etabliert. Die 1990 von Demonaz (Gitarren) und Abbath (Bass/Gesang) gegründete Band veröffentlichte ihre ersten drei Alben Diabolical Fullmoon Mysticism, Pure Holocaust und Battles In The North in den Jahren 1992-1995. Die ersten Alben etablierten und definierten den Musikstil, für den die Band berühmt wurde.

Die Band veröffentlichte dann 1997 das Album Blizzard Beasts. Kurze Zeit später wurde bei Demonaz eine Schulterverletzung diagnostiziert. Er arbeitete zwar weiterhin mit der Band zusammen, hörte aber auf, live Gitarre zu spielen. Abbath wechselte vom Bass zur Gitarre, und die Band machte im Laufe der Jahre mit verschiedenen Bassisten weiter und veröffentlichte die Alben At The Heart Of Winter (1999), Damned In Black (2000) und Sons Of Northern Darkness (2002).

Im Jahr 2003 wurde die Band auf Eis gelegt, kehrte aber 2007 auf die Bühne zurück und absolvierte mehrere Headline-Auftritte und Tourneen in Australien, Neuseeland und den USA. All Shall Fall wurde 2009 veröffentlicht, gefolgt von weiteren massiven Festivalshows und zusätzlichen Konzerten weltweit. 2015 gingen Immortal und Ex-Sänger/Gitarrist Abbath getrennte Wege.

Im Jahr 2018 kehrten Immortal mit Demonaz an der Gitarre und als Sänger der Band zurück und veröffentlichten ihr neuntes Studioalbum Northern Chaos Gods, das sowohl von den Fans als auch von der Presse sehr gut aufgenommen wurde.

Im Jahr 2023 wird Demonaz mit War Against All das 10. Studioalbum von Immortal veröffentlichen. Das Album wurde von Demonaz komponiert und eingespielt, mit einigen Session-Mitgliedern, wie bei früheren Aufnahmen. Das Album wurde von Arve Isdal produziert und im Conclave & Earshot Studio in Bergen, Norwegen, von Herbrand Larsen und Arve Isdal aufgenommen. Gemastert wurde das Album von Iver Sandøy in Solslottet.

