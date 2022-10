Space Parasites – The Spellbound Witch

Da stehen zur (Vor-)Weihnachtszeit einige neue und große Veröffentlichungen an. Nach wie vor zieht es mich jedoch zur Restekiste der liegengebliebenen Alben. Da liegen noch Alben, die im Winter und Frühjahr zu kurz gekommen bzw. unter die Räder gekommen sind. Dieses Mal ist es The Spellbound Witch, das Album der Berliner Space Parasites, welches ich da in den Niederungen der Restekiste herausgezogen habe.

Bei Space Parasites handelt es sich um ein Berliner Quintett, welches Anfang 2017 zunächst von Willi Will (Schlagzeug), Diana „Gory Di“ (Bass) und Sebastian „Iron” Daschke gegründet wurde. Im selben Jahr stieß noch Nadine „Danger Diene“ am Mikrofon dazu. Nach langer Suche komplettierte Matti an der zweiten Gitarre die Band.

Nach ersten Liveauftritten folgte im September 2019 das Debüt Raw And Violent. Was kurze Zeit später folgte, weiß jeder, denn Corona nahm seinen Weg. Das führte dazu, dass die Band sich in den Proberäumen zusammenfand, um neue Songs zu schreiben. So erblickte The Spellbound Witch im Januar des Jahres physisch als CD und Vinyl das Licht der Welt.

Roh und heftig ist es auch auf diesem Album geblieben. Ein starker Mix aus Heavy Metal und geilem Thrash ist zu vernehmen. Vorzüglich, wie Fronthexe Nadine „Danger Diene“ da auf ihrem Besen keifend vor dem Mikro fliegt. Die Dame erinnert mich stimmlich doch stark an eine andere Fronthexe einer Band, deren Album ich vor Kurzem rezensieren durfte. Und nein, ich bleibe mir treu und vergleiche hier nicht. Da braucht mir auch kein Savage Master zu drohen.

