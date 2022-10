Oceans: veröffentlichen neue Single „I Sing Alone“

Die deutsche Nu-Metal-Band Oceans wird nächsten Monat ihre dritte EP Hell Is Where The Heart Is – Part III: Clarity veröffentlichen. Sie ist der letzte Teil der Hell Is Where The Heart Is EP-Serie und wird am 25. November zusammen mit dem Album Hell Is Where The Heart Is, das alle drei EPs enthält, veröffentlicht. Am 24. Oktober veröffentlichte die Band ihre neue Single I Sing Alone, die sich mit den mentalen Kämpfen und aufdringlichen Gedanken beschäftigt, die mit Einsamkeit und Isolation einhergehen.

Die neue Single wird von einem brandneuen Musikvideo begleitet, das aus von Fans gedrehtem Live-Material besteht.

Timo Rotten kommentiert:

„Dieser Song ist so schwer und düster – er verursacht mir immer Gänsehaut. Wir nähern uns dem krönenden Abschluss unserer Hell Is Where The Heart Is-Trilogie und ich kann euch so viel verraten: es gibt diesmal kein Happy End.“

Hier könnt ihr die EP vorbestellen und das physische Album vorbestellen: https://oceans.bfan.link/hell-is-where-the-heart-is-pt-iii-clarity.ema

Stream der neuen Single: https://oceans.bfan.link/i-sing-alone

Seht euch das neue Video zu I Sing Alone hier an:

Holt euch die digitale EP Hell Is Where The Heart Is – Part I: Love

hier: https://oceans.bfan.link/hell-is-where-the-heart-is-pt-i-love.ema

Holt euch die digitale EP Hell Is Where The Heart Is – Part II: Longing

hier: https://oceans.bfan.link/hell-is-where-the-heart-is-pt-ii-longing

Hell Is Where The Heart Is wird in den folgenden Formaten veröffentlicht:

– CD Jewel Case – 1000 Exemplare

– LP-Hülle gelbes transparentes Vinyl – 300 Exemplare weltweit

Mehr Infos zu Oceans und Hell Is Where The Heart Is bekommt ihr hier:

Oceans sind:

Timo Rotten – Gesang, Gitarre

Patrick Zarske – Gitarre

Thomas Winkelmann – Bass

J.F. Grill – Schlagzeug

