Oceans: veröffentlichen neue Single ‚If There Is A God She Has Abandoned Us‘ mit Musikvideo

Die deutschen Nu-Metal-Stars Oceans sind zurück. Nachdem sie Anfang des Jahres mit Hell Is Where The Heart Is – Part II: Longing den zweiten Teil einer EP-Trilogie abgeliefert haben, kündigt die Band nun stolz den dritten und letzten Teil der Serie Hell Is Where The Heart Is – Part III: Clarity an, der am 25. November erscheinen wird.

Darüber hinaus werden Oceans am 25. November Hell Is Where The Heart Is als physisches Album veröffentlichen, bestehend aus den Songs der Hell Is Where The Heart Is EP-Serie.

Im Zuge dieser Ankündigung haben Oceans ein Video zu ihrer brandneuen Single If There Is A God She Has Abandoned Us veröffentlicht.

Timo Rotten kommentiert:

„Egal, wie positiv man versucht, durchs Leben zu gehen, es gibt Zeiten, in denen man sich einfach verlassen und allein gelassen fühlt. Es scheint, als ginge alles den Bach runter. Wie kann man in diesen Zeiten nicht die Hoffnung verlieren? Frühere Generationen schienen sich einen Dreck um diese Welt zu scheren, und jetzt müssen wir die Scherben aufsammeln. Manche Leute wollen einfach nur zusehen, wie die Welt brennt, und ich habe das alles so satt.“

Schaut euch das Musikvideo zu If There Is A God She Has Abandoned Us hier an:

Oceans haben bereits mit ihren beiden in diesem Jahr veröffentlichten EPs einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit dem dritten Teil dieser EP-Serie schließt sich der Kreis und baut auf den Texten und Botschaften der Vorgänger auf, die nun als Ganzes auf dem Album Hell Is Where The Heart Is zusammengeführt werden.

Über Oceans:

Seit ihrer Gründung hat die aufstrebende deutsche Band Oceans überall für Aufsehen gesorgt, wo sie auftauchte. Mit ihrem einzigartigen Sound, der irgendwo zwischen Nu-Metal, Progressive, Post- und Death-Metal angesiedelt ist, und mit dem Thema mentale Gesundheit ganz oben auf ihrer Agenda, wurde das Quartett schnell zu einer bekannten Konstante in der heutigen Metal-Landschaft. Oceans sind für ihren Sinn zur Innovation und zum Experimentieren innerhalb ihres Genres bekannt geworden; sie haben Songs von Alessia Cara gecovert und unter anderem mit prominenten Musikern wie Robb Flynn von Machine Head und Andy Dörner von Caliban zusammengearbeitet. Mit zwei EPs im Jahr 2019, ihrem Debütalbum im Jahr 2020 und einer weiteren EP im Jahr 2021 kann die Band um Mastermind Timo Rotten mit Sicherheit als eine der am härtesten und schnellsten arbeitenden europäischen Bands in diesem Genre bezeichnet werden. Im Jahr 2022 haben Oceans bereits bewiesen, dass sie ihren Aufwärtstrend mit ihren beiden neuesten Werken Hell Is Where The Heart Is – Part I: Love und dem Nachfolger Hell Is Where The Heart Is – Part II: Longing fortsetzen werden.

Oceans sind:

Timo Rotten – Gesang, Gitarre

Patrick Zarske – Gitarre

Thomas Winkelmann – Bass

J.F. Grill – Drums

