Oceans: veröffentlichen neue Single ‚Spit‘ mit Musikvideo

Im Rahmen ihres dritten Studioalbums veröffentlichen Oceans ihre neuste Single Spit. Knapp einen Monat vor dem Release ihres neuen Langspielers Happy, geben die deutschen Nu-Metaller einen weiteren Eindruck welch eine Wucht man erwarten kann. Begleitet wird die neue Single von einem Musikvideo, welches direkt die raue und kernige Stimmung überträgt, wie Oceans sie auch live auf deren Fans überträgt! Schaut das neue Musikvideo für Spit hier:

Timo Rotten kommentiert:

„Manchmal ist das Leben scheiße und man möchte einfach alles in Stücke reißen. Genau in diesem Moment haben wir Spit geschrieben. Viel Spaß mit diesem Song. Er ist perfekt, um das Haus zu putzen, zu trainieren oder ein Auto mit einem Baseballschläger zu zertrümmern.“

Pünktlich zur Veröffentlichung ihres neuen Albums gehen Oceans auf Tour. Als Support für ihre Labelkollegen Septicflesh werden die Nu-Metaller mehrere Shows in ganz Europa spielen. Vom 3. Oktober bis zum 2. November sind Oceans zusammen mit Septicflesh, Equilibrium und Scar Of The Sun auf 28 mitreißenden Konzerten in 13 Ländern zu erleben. Notiert euch die Termine, schnappt euch eure Tickets und bereitet euch darauf vor, die Modern Primitive Tour 2024 wie nie zuvor zu erleben!

Alle Tourdaten seht ihr hier:

03.10. DE Hamburg – Gruenspan

04.10. BE Kortrijk – DVG Club

05.10. NL Drachten – Iduna

06.10. NL Hengelo – Metropool

08.10. FR Nilvange – Le Guelard Plus

09.10. DE Bochum – Matrix

10.10. FR Paris – Le Trabendo

11.10. FR La Roche-sur-Yon – Quai Metal

12.10. FR Vannes – L’Echonova

13.10. FR Toulouse – Le Metronum

15.10. PT Porto – Hard Club

16.10. PT Lisbon – Lisboa ao Vivo

17.10. ES Madrid – Nazca

18.10. ES Barcelona – Salamandra

19.10. FR Lyon – La Rayonne

20.10. CH Aarau – Kiff

22.10. IT Milano – Legend Club

23.10. HR Zagreb – Boogaloo

24.10. HU Budapest – Analog Music Hall

25.10. AT Vienna – Simm City

26.10. PL Wroclaw – Transformator

27.10. DE Nuremberg – Hirsch

28.10. DE Hanover – MusikZentrum

29.10. DE Heidelberg – Halle02

30.10. DE Munich – Backstage

31.10. CZ Zlin – Masters Of Rock Café

01.11. DE Leipzig – Hellraiser

02.11. DE Berlin – Orwo Haus

Schlagt jetzt zu und sichert euch schnell eure Tickets: https://bnds.us/0ibwu7

Über Oceans:

Das deutsche Nu-Death-Kraftpaket Oceans ist mit einer noch nie dagewesenen Härte zurück. Macht euch bereit für ihr drittes Album Happy, ein kolossaler Gigant, der einmal mehr die Fähigkeit der Band unter Beweis stellt, Nu Metal, Death Metal und Post Rock nahtlos in ihrem eigenen Sound zu verschmelzen. Die Tage der subtilen Introvertiertheit scheinen vorbei zu sein. Während die Welt eine Krise nach der anderen erlebt, kanalisieren Oceans ihre Frustration über den Zustand der Welt in ein mutiges Statement gegen den Einfluss der sozialen Medien auf die Gesellschaft und bleiben dabei ihrer Mission treu, das Bewusstsein für mentale Gesundheit zu stärken. Diese Band hat noch nie so wütend geklungen wie jetzt, und diese elf Songs sind ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie gut ihnen diese Emotion steht.

Sicherlich ist es auch das, was Australiens feinste Keyboarderin Misstiq und Josh Collard von Earth Caller überzeugt hat, bei zwei Tracks als Feature-Artists mitzuwirken.

Oceans‘ letztes Album Hell Is Where The Heart Is brachte die Band auf die internationalen Bühnen mit Acts wie Blind Channel im Jahr 2022 sowie mit Annisokay im Jahr 2024. Es ist sicher, dass Happy auf der kommenden Europatournee mit Septicflesh im Oktober 2024 massive Moshpits entfachen wird.

Oceans sind:

Timo Rotten – Gesang, Gitarre

Patrick Zarske – Gitarre

Thomas Winkelmann – Bass

J.F. Grill – Drums

Mehr Infos:

www.oceansofficial.com

www.facebook.com/oceansofficialde