Vicious Rain: geben Veröffentlichung der neuen Single „Play Pretend“ aus dem kommenden Debütalbum „There Is Beauty In Letting Go“ bekannt

Vicious Rain, angeführt von Sänger David Häusermann, Gitarrist und Sänger Mauro Gugerli, Gitarrist Tristan Meier, Bassist Loris De Notaristefano und Schlagzeuger Michael Teufelberger, haben gerade ihre neueste Single Play Pretend veröffentlicht. Dieser frische Track der Schweizer Rockband trägt weiterhin zu ihrer aufstrebenden Präsenz in der Musikindustrie bei. Die Veröffentlichung ist perfekt abgestimmt mit der mit Spannung erwarteten Ankündigung ihres Debütalbums There Is Beauty In Letting Go, das am 11.10.2024 über Arising Empire erscheinen wird.

Play Pretend beleuchtet die Komplexität einer Beziehung, in der beide Parteien tief lieben, aber erkennen, dass sie möglicherweise nicht füreinander geeignet sind. Dieses kraftvolle Lied reflektiert die bittersüße Realität der Liebe und den Mut, diese Liebe zu ehren, indem man getrennte Wege geht. Es unterstreicht die anhaltende Bindung und Unterstützung, die bestehen bleibt, auch wenn sich ihre Wege trennen.

Schau dir jetzt Play Pretend auf dem Arising Empire YouTube-Kanal an. Bestelle There Is Beauty In Letting Go als CD, limitierte farbige Vinyl und mit einzigartigen Merchandise-Optionen im Arising Empire Online-Shop vor: arisingempire.com/viciousrain

Erlebe Vicious Rain live an den folgenden Terminen:

27.09.-28.09.2024 Mettlerfield Festival

10.10.2024 CH Luzern @ Musikzentrum Sedel /w The Narrator

11.10.2024 CH Baden @ Werkk /w The Narrator – Album Release Show