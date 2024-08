Stepfather Fred: veröffentlichen die neue Single/Video „Tripped My Demon“

Haben Stepfather Fred beim ersten Video Collecting Faith noch auf hoffnungsvolle Botschaften gesetzt, zeigt sich das Quartett bei Tripped My Demon von einer ganz anderen – dunkleren – Seite!

„Der Song behandelt den Umgang mit den eigenen inneren Dämonen, in dem Fall am Beispiel eines drogenabhängigen Protagonisten. Er ist gefangen in einem Teufelskreis, versucht ihm zu entfliehen und scheitert aber immer wieder an sich selbst.“

Der Vorverkauf. läuft bereits. Das Album wird hier als CD und LP erhältlich sein.

Digital: save-it.cc/epr/tripped-my-demon

