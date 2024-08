Demonical: streamt neues Live-Album „Victorious Death – Live In Latin America“

Die schwedischen Death-Metal-Tyrannen Demonical veröffentlichen einen Vorab-Stream ihres ersten Live-Albums Victorious Death – Live In Latin America, das am 30.08.2024 (CD/MC/Digital) und am 27.09.2024 (LP) über Agonia Records erscheinen wird. Das Album besteht aus Aufnahmen, die während einer Tournee durch die gleichnamige Region im September 2023 entstanden sind. Streamen Sie das Album hier:

Johan Hjelm durchgeführt wurde und das Mastering in den Pentagram Music Studios von George Emmanuel (Lucifer’s Child, ex-Rotting Christ, ex-Necromantia) übernommen wurde. Das Album-Artwork wurde von Chris Kiesling erstellt.

Demonical-Mastermind Martin Schulman kommentierte: „Nach achtzehn Jahren und mehreren hundert Shows weltweit ist es endlich Zeit für das erste Demonical-Live-Album in voller Länge! Wir sind sehr stolz auf dieses Album – das während unserer mitreißenden Lateinamerika-Tour im September letzten Jahres aufgenommen wurde – da es uns in unserer rohen Form einfängt und unsere schwedische Death-Metal-Dunkelheit auf pure und unerbittliche Weise zum Ausdruck bringt. Wir möchten unseren Fans und Anhängern für die Unterstützung und Hingabe während all dieser Jahre danken. Ihr seid die Besten, dieses Album ist für euch!“

Demonical wurde 2006 von den damaligen ehemaligen Centinex-Mitgliedern Martin Schulman (Bass), Ronnie Bergerståhl (Schlagzeug) und Johan Jansson (ehemalige Gitarren & Gesang) ins Leben gerufen, mit der Mission, zu den Wurzeln des Death Metal zurückzukehren. Die inzwischen fünfköpfige Band hat dieses Versprechen mit Nachdruck eingelöst, indem sie einen von HM2 geprägten Pfad des melodischen, schwedischen Death Metal beschritten hat, der von Dunkelheit und Brutalität durchdrungen ist. Ihr letztes Werk, Into Victory aus dem Jahr 2023, krönt eine Diskografie von sieben Studioalben und drei EPs, durchzogen von regelmäßigen Touren. Die letzte davon, die Titans Of Darkness Tour, führte die Band im Frühjahr 2024 durch Europa, wo die meisten Shows ausverkauft waren.