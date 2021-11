Stepfather Fred: neues Album „Like The Sea…“ seit dem 29.10. erhältlich

Endlich ist es so weit, das sechste Album Like The Sea… steht in den Regalen. Was das besondere an diesem Album ist?

Erstmals in der Bandgeschichte wollte man die besonderen live Fähigkeiten (500 Liveshows!) auf ein Album einfließen lassen und so entschied man sich, das Album nicht spurweise im Studio, sondern komplett live als Band einzuspielen.

Ein gewagtes Experiment, das voll aufgegangen ist.

Stepfather Fred beweisen 13-fach, dass sie durch Leidenschaft und Fertigkeiten selbst die heimischen Allgäuer Berge versetzen können.

Like The Sea… Tracklist:

01 Deep In My Mind

02 If She Falls

03 I Am The Sea

04 Divide

05 Unconditional Love

06 Wenga

07 Circles

08 Queen Of Mine

09 Numb

10 No Truth For You

11 Followers

12 Firework

13 Darkness Prevails

Die aktuellen Videos der Band findet ihr hier:

If She Falls

Numb

I Am The Sea

HIER erfahrt ihr mehr zum aktuellen Album und zur Tour von Stepfather Fred.