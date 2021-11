Bullet For My Valentine: verlosen Partner-Tattoo mit Michael Paget

Die britischen Metal-Helden Bullet For My Valentine veröffentlichen am Freitag, dem 05.11., ihr neues, selbst-betiteltes Album und damit auch das stärkste und härteste Album ihrer zwei Jahrzehnte umspannenden Karriere.

Neben neuer Musik schenkt die Band ihren Fans jetzt auch die einmalige Möglichkeit ein Matching-Tattoo mit Gitarrist Michael Paget aka Padge zu gewinnen plus zwei Tickets zum Konzert in Berlin am 29.01. in der Verti Music Hall.

Alles, was Fans tun müssen, um teilzunehmen, ist das neue Album zu bestellen und ihren Kaufbeleg hochzuladen. Aus allen Teilnehmern wird eine glückliche Gewinnerin oder ein glücklicher Gewinner ausgelost, der von keinem geringeren als Tattoo-Artist Felix Seele, gemeinsam mit Padge das Totenkopf-Emblem des neuen Albums tätowiert bekommt.

Hier geht’s zum Gewinnspiel!