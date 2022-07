Time For Metal und STP Hamburg Konzerte GMBH gratulieren Antje aus Verden, Mirko aus Hamburg und Myra (via Instagram) zu jeweils zwei Karten für das Elbriot 2022 am 20.08.2022 am Hamburger Großmarkt.

Event: 8. Elbriot Festival

Bands: Bullet For My Valentine, Accept, Caliban, Alestorm, Fever333, Jinjer, Kissin‘ Dynamite und weitere

Datum: 20.08.2022

Genre: Heavy Metal, Folk Metal, Metalcore, Rock

Ort: Hamburger Großmarkt

Veranstalter: Kingstar GmbH & STP Hamburg GmbH

Alle weiteren Infos zum Elbriot Festival am 20.08.2022 am Hamburger Großmarkt in Hamburg findet ihr