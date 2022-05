8. Elbriot Festival, am 20.08.2022 am Hamburger Großmarkt (Vorbericht)

Event: 8. Elbriot Festival

Bands: Bullet For My Valentine, Accept, Caliban, Alestorm, Fever333, Jinjer, Kissin‘ Dynamite und weitere

Datum: 20.08.2022

Genre: Heavy Metal, Folk Metal, Metalcore, Rock

Besucher: ca. 13.000

Ort: Hamburger Großmarkt

Veranstalter: Kingstar GmbH & STP Hamburg GmbH

Kosten: ab € 59,90

Auch die achte Auflage des beliebten Festivals mitten in Hamburg geht wieder an den Start. Nach den der Pandemie geschuldeten Ausfällen 2020 und 2021, die Lightversion lasse ich außen vor, geht es hochkarätig an den Start. Allzu viele Informationen gibt es zwar nicht, aber das Wichtigste ist bekannt. Ort ist der Hamburger Großmarkt. Mitten in der City von Hamburg gelegen, bietet er die nötige Infrastruktur und ist schnell mit Öffis zu erreichen. Das Ereignis wurde auf den 20. August gelegt und somit eine Woche vor dem Baltic Open Air (bei Schleswig) und nur zwei Wochen nach dem Wacken Open Air. Headliner werden Bullet For My Valentine sein, die bereits zweimal hier gastierten und auch Songs des aktuellen Langeisens (Rezension hier) vom November 2021 spielen dürften. Dann kommt mit Accept eine der erfolgreichsten deutschen Heavy Metal Institutionen, die hier bestimmt auch Songs des aktuellen Albums Too Mean To Die (Rezension hier) spielen werden. Ihre Tour wurde auf 2023 verschoben, aber auf einigen Festivals werden sie zu sehen und vor allem zu hören sein. Wer Bock auf Wolf Hoffmann und seine Truppe hat, der sollte sich Karten für Hamburg besorgen. Alt trifft jung, und so sind die erfolgreichen Kissin‘ Dynamite mit von der Partie und bringen aus ihrem aktuellen Album Not The End Of The Road (Rezension hier) und den älteren Platten einen bunten Mix.

Mit Alestorm kommt eine Band aus Schottland, die sich vor allem durch ihre Gute-Laune-Piraten-Folk-Musik einen Namen gemacht hat. Die aus Hattingen stammenden Caliban können ihre neue Platte Dystopia (Rezension hier) hier live vorstellen und nach den Auftritten 2013 und 2014 dürften sie hier leichtes Spiel haben. Dann sind da noch die aus der Ukraine stammenden Jinjer, die hier zumindest eine Weile dem Albtraum des Krieges entkommen. Ihnen dürfte mehr als nur eine Welle der Sympathie entgegenschlagen. Zudem besuchen uns Fever333, die aus den Staaten den Weg nach Hamburg einschlagen, um sich hier weiter zu profilieren. Weitere Acts sollen noch folgen und werden dann über die Homepage des Elbriots verkündet. Das Rahmenprogramm dürfte das beinhalten, was auf Festivals so üblich ist. Essen, Trinken, vielleicht ein paar wenige Stände und Merch der auftretenden Bands. Ob es einen Autogrammstand geben wird, ist derzeit nicht bekannt. Trotz alledem dürfte es ein spannendes und musikalisch hochwertiges Tagesfestival sein, das sich hier bereits seit Jahren etabliert hat. Der Bericht wird dann zeitnah nach dem durchgeführten Event hier zu lesen sein.